Grande Fratello vip: quanto dura il reality show di Alfonso Signorini e quando sarà la finale. La data

Mediaset giustamente deve pensare al futuro, progettare, decidere, stabile, organizzare. Quale organizzazione può nascere senza pensare al Grande Fratello vip di Alfonso Signorini? Ed è proprio a questo che si guarda, soprattutto contando che l’anno scorso abbiamo visto il reality più lungo di sempre, ma si sa, ci si può anche battere. Ed è proprio in questo spirito che emergono molte novità sulla data della finale di questo Gf che entra proprio in questi giorni nel vivo.

Grande Fratello vip: la data della finale

Poteva questa edizione del Gf durare meno della precedente?

Assolutamente no, la notizia di un prolungamento circolava da un po’ e prima della puntata di Alfonso Signorini che andrà in onda questa sera, TvBlog lancia la bomba e spiffera la data della presunta finale del Gf che dovrebbe andare in onda lunedì 14 marzo 2022. E quindi sì, battuta ufficialmente l’edizione del prossimo anno. Naturalmente bisognerà attendere che il conduttore riveli tutto per esserne certi, e non resta che attendere.

Palinsesti Mediaset Novembre 2021 – Gennaio 2022: le scelte del gruppo per Canale5

Tvblog ha anche anticipato alcune altre scelte di Mediaset per i prossimi mesi.

La rete ammiraglia potrebbe proporre uno speciale intitolato All Together Now – Kids, in onda il giorno di Natale che segue il classico concerto della notte prima. Il canale sarà ovviamente la casa delle fiction con la messa in onda di Storia di una famiglia perbene che cederà il passo a Tutta colpa di Freud – La serie con la Pandolfi, Tortora ed anche Claudio Bisio.

Il comico ed attore sarà protagonista anche delle speciali serate dedicate al grande ritorno di Zelig, mentre per il fine settimana si assisterà alla staffetta condotta ovviamente da Maria De Filippi e dalle sue Tu si que vales e l’emozionante C’è Posta per te.

Non solo Canale 5 però ma anche Rete 4 e Italia 1 devono pensare ai loro programmi per il futuro. Si vocifera di molti dubbi per quanto riguarda Back to school, condotto da Nicola Savino e con un ricco cast di ospiti Vip da far tornare a scuola, ma andrà veramente in onda? Anche in questo caso, non resta che attendere.