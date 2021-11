Sabrina Salerno in lacrime davanti ai giudici di Ballando con le stelle: “Difficile staccarsi dalle etichette”

Programmi TV

Sabrina Salerno si lascia cogliere dall’emozione a Ballando con le stelle, dove la showgirl sta conducendo un percorso molto personale che spesso la porta a confrontarsi con il suo passato. Salerno, spronata specialmente da Selvaggia Lucarelli, sta cercando di trovare un nuovo ruolo, e di trasmettere qualcosa in più rispetto al passato da sex symbol. La ballerina dopo l’esibizione torna ad affrontare il discorso con la giudice di Ballando e viene sopraffatta dalla commozione scoppiando in lacrime, con il pubblico che le dedica una standing ovation.

Sabrina Salerno, la difficoltà di staccarsi dal passato

Sabrina Salerno anche nelle scorse puntate ha dovuto fronteggiare un’agguerrita Selvaggia Lucarelli, che vorrebbe che la showgirl lasciasse andare l’immagine da sex symbol Anni Ottanta per mostrarsi per quella che è oggi.

Nella clip, Salerno confessa come “Quello che mi ha detto Selvaggia mi ha colpito in positivo. È difficile staccarsi dalle etichette e da un po’ tutto. Io non è che rinneghi la Sabrina Salerno, è una parte di me, ma è anche altre cose“.

La showgirl ricorda come le donne l’abbiano influenzata, specialmente la madre che l’ha avuta a soli 18 anni: “È stata una madre bambina“, ricorda Sabrina Salerno. Poi la nonna, “la persona più importante per me“, che l’ha cresciuta “non avendo una famiglia canonica“.

Il giudizio di Selvaggia Lucarelli su Sabrina Salerno

La showgirl affronta un paso doble insieme al compagno di ballo Samuel Peron, e sfoggia ancora una volta il suo fisico dirompente. L’esibizione piace a giudici e pubblico, ma ancora una volta Selvaggia Lucarelli pone il tema del “personaggio Sabrina Salerno”. La giudice, che ha criticato aspramente Federico Fashion Style proprio per la costruzione di un “alter ego” da spettacolo, riscontra un miglioramento rispetto alla scorsa performance: “Non ho visto la Sabrina Salerno del Festivalbar, detto questo c’è sempre qualcosa che non va.

Nelle intenzioni c’è. Io mi sto convincendo del fatto che tu non sia una bomba sexy, tu lo sei esteticamente, ma secondo me sei lontanissima da quella roba lì“.

La showgirl si dice d’accordo, ma Selvaggia Lucarelli continua: “Secondo me tu hai messo in piedi una recita, cosa che negli Anni Ottanta andava benissimo perché tanto era tutto finto“.

Salerno replica: “Capisco, ma quindi io dovrei presentarmi con un burka“, è la provocazione della ballerina, “Sarebbe scontato, io ho una fisicità poi ho anche 52 anni. Non sono una ragazzina, ma ho una bella fisicità“. Sabrina Salerno ringrazia la giudice perché capisce cosa voglia dire, e che il suo è uno spronarla a mostrare che dentro ha qualcosa di più.

Sabrina Salerno in lacrime a Ballando con le stelle

Dopo la discussione tra i giudici del talent, interviene anche Alberto Matano, che rimarca come Sabrina Salerno “è stata una diva degli Anni Ottanta, adesso arriva ed è una donna di 50 anni che ci mostra le sue vicende umane, si racconta col suo cuore e poi arriva in pista e performa.

È o non è uno show del sabato sera? Che cosa doveva mettersi stasera? Poi non capisco, perché un personaggio che viene qui deve rinnegare se stesso?“.

A quel punto anche la concorrente interviene spiegando: “Forse per me è stato un grande passo raccontarmi, perché non è stato facile per me parlare delle mie cose private. Per me è una grande fatica, l’avrei potuto fare tanto tempo prima, all’apice del successo e mi sarebbe servito tanto. Ma non l’ho mai fatto, ci sono arrivata tanto tardi“.

Sabrina Salerno si commuove spiegando come “quando faccio una clip sono più le lacrime…“, per poi interrompersi non riuscendo a proseguire. Immediato arriva l’abbraccio di Milly Carlucci e il sostegno del pubblico, con i giudici che premiano gli sforzi della showgirl di evolversi con un ottimo punteggio per la bella esibizione.