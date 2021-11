Wanda Nara condivide una foto dell’ex Maxi Lopez: messaggio in codice a Mauro Icardi, prosegue la crisi

Gossip

Emerge un nuovo capitolo sulla travagliata storia d’amore tra Wanda Nara e Mauro Icardi. La loro relazione sembra ormai essere al capolinea ed è uno scatto, condiviso dalla argentina sulle sue Instagram stories, a generare il mistero. La foto ritrae l’ex marito Maxi Lopez, la sua attuale fidanzata e i tre figli da lui avuti tra il 2009 e il 2012. Un messaggio neanche troppo velato a Icardi e al concetto di “famiglia” che, in queste settimane, starebbe irrimediabilmente compromettendo.

Wanda Nara e Mauro Icardi in crisi: il gesto social dell’argentina

Wanda Nara e Mauro Icardi sembrano ormai indirizzati verso una dolorosa ma necessaria separazione.

La loro storia d’amore, con il matrimonio celebrato nel 2014, è arrivata a un punto di non ritorno dopo le vicende delle ultime settimane. Le chat sospette del calciatore con l’attrice e modella argentina China Suarez hanno definitivamente messo in crisi la coppia. La Nara ha ammesso di aver voluto perdonare più volte il marito, dopo che nelle ultime settimane sono spuntate quelle chat che hanno rischiato di mettere a repentaglio tutto.

Adesso, tuttavia, le cose sembrano indirizzate verso un’unica direzione: la separazione. Non solo per il video hot di China Suarez che ha nuovamente messo in crisi la coppia. A voler mettere un punto sembra essere stata anche la stessa Wanda Nara, e l’ha fatto attraverso una enigmatica fotografia condivisa sul proprio profilo Instagram. Non uno scatto qualunque perché, in esso ritratto, c’è nientemeno che l’ex marito Maxi Lopez.

Wanda Nara condivide lo scatto di Maxi Lopez: messaggio indiretto a Mauro Icardi

Attraverso un’Instagram story, Wanda Nara ha condiviso una fotografia che ritrae l’ex marito Maxi Lopez assieme alla nuova compagna.

E, in loro compagnia, sono presenti anche i tre figli maschi frutto dell’amore tra la procuratrice argentina e il calciatore: Valentino, Constantino e Benedicto, nati tra il 2009 e il 2012 quando Wanda Nara e Maxi Lopez stavano ancora insieme.

Uno scatto non qualunque condiviso in un periodo non qualunque. Il messaggio che la Nara ha voluto mandare attraverso questo gesto appare chiaramente indirizzato a Mauro Icardi e al concetto di “famiglia” che, con i suoi presunti tradimenti, ha voluto rovinare. Nella foto, invece, il quadretto familiare con Maxi Lopez dimostra il valore della famiglia e la sua protezione contro tutto e tutti.

I rapporti tra la argentina e il calciatore sono ormai distesi da anni, dopo i dissapori seguiti alla turbolenta fine del loro matrimonio. Tra i due ex è ritornata l’armonia: armonia che sembra ora mancare con Mauro Icardi. Fine di un amore?