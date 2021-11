All Together Now – La musica è cambiata con Michelle Hunziker: la seconda puntata in onda oggi

Programmi TV

Michelle Hunziker ha inaugurato settimana scorsa il suo show di punta come sempre in onda su Canale5. All Together now – La musica è cambiata ha sancito il suo ritorno che terrà compagnia ai telespettatori della rete con un emozionante viaggio all’insegna della grande musica interpretata dai talenti in gara. Domenica 7 novembre 2021 va in onda la seconda puntata del programma a partire dalle ore 21:30 circa quando tornerà sia lo spietato muro composto da 100 giurati che i 4 giudici del programma Anna Tatangelo, Francesco Renga, J-Ax e Rita Pavone. Tutto quello che c’è da sapere sul secondo appuntamento di domenica 7 novembre 2021.

All Together now – La musica è cambiata: il secondo appuntamento della nuova edizione

Domenica 7 novembre 2021 Michelle Hunziker apre di nuovo lo studio di All Together now – La musica è cambiata per continuare la gara che ha preso il via la scorsa settimana, consentendo nuovamente ai cantanti di esibirsi nella gara alle prese con i 100 giurati dello speciale muro posto di fronte a loro.

A fare compagnia all’energica conduttrice svizzera ci saranno nuovamentei 4 giudici che sommano i loro punti a quelli del muro.

Stiamo parlando di Rita Pavone, dell’amata Anna Tatangelo, del rapper J Ax, l’unico presente sin dalla prima edizione a fare compagnia a Michelle Hunziker, ed anche il cantante Francesco Renga, apparso din da subito il più severo tra tutti loro.

All Together now – La musica è cambiata: il bilancio della prima puntata

La prima puntata dello show andato in onda domenica 31 ottobre 2021 ha mostrato già l’entrata nel vivo della gara con la fase iniziale durante la quale i cantanti devono conquistarsi un posto a sedere grazie al loro punteggio dato dalla somma, o la sottrazione, dei voti del muro e quelli dei 4 giudici.

Proprio le 4 star della musica italiana sono state le protagoniste della puntata condotta da Michelle Hunziker, per via dei giudizi a volte piccati forniti alle esibizioni dei cantanti. Se Francesco Renga è apparso come sempre il più severo e difficile da conquistare, capace spesso di abbassare il voto alle esibizioni più che alzarlo, la più emotiva è apparsa Anna Tatangelo, che si è lasciata andare ad un momento di emozione.

Domenica 7 novembre la gara ripartirà da qui e mostrerà la seconda fase della competizione durante la quale si stringerà l’imbuto dei concorrenti fino ad arrivare, puntata dopo puntata, ad eleggere l’unico vincitore di questa edizione.