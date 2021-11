Cuori, anticipazioni della fiction che torna su Rai 1 domenica 7 novembre: la trama degli episodi 7 e 8

Serie TV - Fiction

Rai 1 continua la sua lunga tradizione di fiction con la messa in onda di quello che è il fenomeno dell’autunno della sua programmazione. La nuova fiction dal titolo Cuori sta infatti conquistando il pubblico con una storia autentica e con le interpretazioni dei protagonisti prendono i volti dagli apprezzati attori Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati. Domenica 7 novembre 2021 vanno in onda due nuovi episodi della serie girata a Torino e che continueranno a mostrarci le vicende dell’equipe di cardiochirurghi che rivoluzionerà la loro branca. Le anticipazioni delle trame dei due episodi in onda domenica 7 novembre 2021.

Cuori: la quarta puntata della fiction in onda su Rai1

Andrà in onda domenica 7 novembre 2021 il quarto appuntamento con la nuova fiction Cuori, che va in onda su Rai1 a partire sempre alle ore 21:30 circa quando il pubblico si troverà davanti il settimo ed ottavo capitolo di questa stagione.

Torneranno a fare compagnia al pubblico i personaggi interpretati dagli amati attori Daniele Pecci, Pilar Fogliati e Matteo Martari, con quest’ultimo che recentemente in una intervista ha parlato di se stesso e proprio della fiction di Rai1 che lo sta portando alla ribalta.

Cuori: le anticipazioni della trama del settimo ed ottavo episodio

La puntata in onda domenica 7 novembre 2021 sarà composta come al solito da due nuovi appassionanti episodi che mostreranno ai telespettatori il proseguo della trama. Il primo episodio di sarà ha il titolo di La verità. Al centro dell’attenzione ci sarà la tesa situazione tra Delia ed Alberto, con la donna che vorrà capirci di più su quello che il collega ed ex fidanzato le nasconde da sempre.

La donna arriverà infatti a mettere in dubbio quello che l’uomo provava per lei dopo essersi sfogata con Luisa.

Dio non gioca a dadi è il titolo del secondo episodio in onda questa sera. Nonostante siano ai ferri corti Alberto e Delia devono collaborare per salvare la vita ad una paziente. Giocherà un ruolo fondamentale Mosca che vorrà farla pagare a Ferraris, costringendolo a stare lontano dalla sala operatoria. Intanto Rosa e Virginia si contenderanno Fausto, per il quale entrambe le provano un interesse.