Massimo Ciavarro: il figlio, l’ex moglie e la lunga carriera di attore iniziata dai fotoromanzi

Massimo Ciavarro, una vita dedicata al cinema e alla televisione. Dagli inizi come protagonista di fotoromanzi alla carriera come produttore fino al matrimonio con Eleonora Giorgi.

Massimo Ciavarro è un attore e produttore cinematografico italiano. In passato, è stato sposato con Eleonora Giorgi da cui ha avuto un figlio: Paolo. Nel 2018 ha partecipato all’Isola dei Famosi, mentre nel 2013 ha vissuto l’esperienza di Pechino Express. La sua carriera è iniziata però negli anni ’70, quando è diventato protagonista di numerosi fotoromanzi e delle “commedie all’italiana” entrate ormai nella storia.

Massimo Ciavarro: la carriera nel cinema e nella televisione

Massimo Ciavarro nasce a Roma il 7 novembre del 1957 e ha attualmente 64 anni.

Quando aveva 14 anni lui e le due sorelle minori hanno vissuto un grave lutto, dovuto alla morte del padre Domenico. Negli anni settanta, Ciavarro inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, ottenendo il ruolo di protagonista di fotoromanzi per il settimanale Grand Hotel. Questo successo lo porta in seguito a prendere parte ad alcune commedie all’italiana come ad esempio “Sorbole… che romagnola” del 1976, “Sapore di mare 2 – Un anno dopo” del 1983 e “Grandi magazzini” del 1986.

Dopo un periodo lontano dal mondo del cinema torna a dedicarsi alla sua carriera da attore, ma anche a quella di produttore cinematografico con quella che oggi è la sua ex moglie: Eleonora Giorgi.

Insieme a lei produce “Agente matrimoniale” nel 2007 e “L’ultima estate” girato tra Roma e Lampedusa nel 2008. Ciavarro ha inoltre recitato anche per il piccolo schermo in “Sei forte maestro”, “Commesse” e “Questa è la mia terra”. Al momento continua a dedicarsi alla sua carriera da attore e produttore cinematografico ed è anche docente di un corso di Produzione cinematografica all’ Università Luiss di Roma.

Massimo Ciavarro: la vita privata e la partecipazione ai reality show

Massimo Ciavarro è stato sposato con Eleonora Giorgi fino al 1996 e da questa relazione è nato Paolo, il suo unico figlio. In passato, Ciavarro è stato ospite di “Vieni Da Me” con Caterina Balivo, raccontando che la ex moglie avrebbe avuto buone ragioni per chiedere il divorzio. L’attore ha comunque spiegato che per il bene del figlio, hanno continuato a mantenere un buon rapporto. Da qualche anno Massimo Ciavarro ha trovato l’amore con la nuova compagna Francesca, della quale però non si sa al momento nulla.

Nel settembre 2008 ha preso parte alla sesta edizione dell’Isola dei Famosi condotta da Simona Ventura.

Durante la sua permanenza però l’attore ha accusato dei forti dolori addominali ed è stato costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico. Nel 2013 ha partecipato alla seconda edizione di Pechino Express insieme al figlio Paolo Ciavarro. La coppia si è classificata quinta nella graduatoria finale. Nel 2015 ha scritto a quattro mani con la giornalista Susanna Mancinotti la sua autobiografia intitolata “La forza di cambiare”.