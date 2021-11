Alex Belli fa retromarcia sul rapporto con Soleil Sorge: “Nessun sentimento”. La confessione al GF Vip

Grande Fratello

Al Grande Fratello Vip Alex Belli fa un passo indietro sul legame con Soleil Sorge, confessando di non provare una reale attrazione per lei. La confessione dell'attore a Sophie Codegoni

Alex Belli è apparso nuovamente confuso circa i sentimenti che prova per la coinquilina Soleil. Al Grande Fratello Vip l’attore, confidandosi con Sophie Codegoni, ha fatto retromarcia ammettendo di non essere realmente attratto dalla Sorge, ma di provare per lei un sentimento di fratellanza. Il dietrofront a pochi giorni dal serrato confronto con la moglie Delia Duran, avvenuto nella scorsa puntata.

Alex Belli e Soleil Sorge: l’attore nega l’attrazione fisica

Al Grande Fratello Vip i pensieri di Alex Belli trapelano confusione e incertezza.

L’attore nel corso di queste settimane ha intrecciato un rapporto di amicizia con Soleil Sorge, sfociato nell’ultimo periodo in un affetto decisamente più intimo. Dalla notte di Halloween in cui hanno dovuto improvvisare alcuni baci in bocca, il loro legame si è fatto più intimo tra coccole a letto e confessioni continue. Lo stesso Belli ha più volte ammesso che, se non fosse stato fidanzato, potrebbe essere nato qualcosa con lei.

Tuttavia arriva un brusco dietrofront e, nella mente dell’attore, qualcosa sembra essere cambiato.

Confidandosi con Sophie Codegoni, Alex Belli ha ammesso di non provare alcuna attrazione verso Soleil, ma di essere legato a lei da un puro ma semplice rapporto di fratellanza.

Alex Belli ammette: “Non ho sentito nessun sentimento“

“Una sorellona“: così Alex Belli ha definito Soleil e il legame che lo unisce a lei. L’attore spiega come non ci sia alcun tipo di attrazione fisica, anche perché le telecamere riprenderebbero le sue reazioni alla presenza della coinquilina. Reazioni che invece, a suo dire, non ci sono: “Sarei un masochista a rimanere accanto a lei. Le telecamere riprenderebbero le mie reazioni e invece non ci sono“.

Il suo discorso tocca anche i baci che i due si sono scambiati ad Halloween: “Io in quel bacio lì non ho sentito nulla. Ho sentito il game e basta, ma non ho sentito nessun sentimento. Lì è la prova del 9. I baci cinematografici sono serviti come prova del fatto che siamo amici“.

Un dietrofront arrivato a pochi giorni dall’acceso confronto tra Alex Belli e la moglie Delia Duran nel giardino di Cinecittà. Un confronto che ha visto l’attore in lacrime e la modella rinfacciargli di aver avuto atteggiamenti eccessivamente intimi con Soleil, mancandole di rispetto.

Cambio di rotta dettato proprio dalla necessità di non far soffrire ulteriormente Delia? O è realmente sfumata l’attrazione che l’attore ha sempre dichiarato di avere nei confronti della Sorge?