Alex Belli non rinuncia all’amicizia con Soleil Sorge al GF Vip: la decisione dopo la rabbia di Delia Duran

Grande Fratello

Al Grande Fratello Vip Alex Belli e Soleil Sorge si confrontano dopo il duro intervento della moglie dell'attore. In salone, nella diretta di stasera, il concorrente in uno scatto di rabbia difende la sua amicizia con la coinquilina

Alex Belli negli ultimi giorni è entrato in crisi dopo il duro intervento della moglie Delia Duran nella scorsa puntata. Al Grande Fratello Vip l’attore ha convissuto con i dubbi, chiedendosi perché dovrebbe rinunciare al rapporto di amicizia con Soleil Sorge per tutelare il matrimonio con la modella. In preda a uno scatto di isteria, nella puntata di stasera, il concorrente sbotta: “Non dobbiamo scherzare? Cosa dobbiamo fare?“.

Alex Belli in crisi dopo il confronto con la moglie Delia Duran

Alex Belli non ha passato giorni semplici dopo il complicato confronto avuto con la moglie, Delia Duran.

Nel corso della scorsa puntata del Grande Fratello Vip, infatti, l’attore si è ritrovato a tu per tu con la donna, che l’ha accusato di averle mancato di rispetto. Troppo intimi gli atteggiamenti con Soleil Sorge messi in scena fra le mura di Cinecittà, a tal punto da costringerla ad intervenire e parlare occhi negli occhi con lui.

Dopo il confronto, l’attore è entrato in crisi e ha minacciato di abbandonare per sempre la Casa. Soleil Sorge è però riuscita a convincerlo a rimanere, bloccandolo in prossimità della Porta Rossa mentre era in preda ai dubbi.

Se ne parla questa sera, nella diretta del Grande Fratello Vip, con Alfonso Signorini intenzionato a far luce sulla questione.

Alex Soleil risponde a Delia: “Io sono questo“

Convocato in Super-Led, Alex Belli spiega al conduttore: “In questi 3 giorni mi sono detto: ‘Non ho niente da nascondere’. Quello che mi ha mandato fuori di testa è che capisco, che magari non traspaia tutto fuori di quello che vive, ma quello che voglio che Delia sappia è che io sono questo, me stesso qui dentro. Il fatto che io viva un’amicizia pura, anche con una donna, è la dimostrazione più grande.

E non per mancarla di rispetto, ma cosa faccio: faccio finta di star lontano da Soleil?“.

In salone, invece, è rimasta solo Soleil che viene interpellata da Signorini. Il conduttore le chiede se la complicità con l’attore le sia mancata negli ultimi giorni, dopo aver preso le distanze dopo il confronto con Delia Duran: “Certo, mi manca il poter avere un rapporto puro e senza problemi con lui“. E parla di questo momentaneo allontanamento da Belli: “Io credo nell’amicizia, però quando trovi un rapporto così è fondamentale tutelare non solo se stessi ma anche l’altra persona.

E forse bisogna fare un passo indietro. L’egoismo non esiste ed è la prima cosa che ho voluto fare“.

Alex Belli non rinuncia all’amicizia con Soleil: “Non cambia niente“

Tornato in salone e confrontatosi con Soleil, Alex Belli confessa ad Alfonso Signorini che nulla cambierà nel loro rapporto fra le mura di Cinecittà: “Non cambia niente“. Alla coppia viene poi mostrata una clip che mostra Delia Duran ospite a Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso. Anche in quel caso ha rincarato la dose contro la Sorge, dopo il duro attacco della scorsa puntata: “Penso che sa benissimo come rigirare la frittata“.

Soleil, sentitasi ferita, risponde alla modella: “Io le vorrei rispondere che magari dovrebbe smetterla di fare certe accuse perché non è assolutamente la mia persona. Nonostante continui a comprendere il suo fraintendimento, ma mi ferisce tanto vedere la persona che ama il mio amico scagliare certe parole contro una donna e dopo un fraintendimento del genere. Non lo trovo affatto giustificabile“.

L’attore cerca di venire incontro alla delusione della moglie, ma ammette: “Io Delia la capisco, ma vorrei venisse qua dentro per capire che tra me e Soleil c’è solo amicizia.

Ti chiedo Delia, vedi quello che c’è e non entriamo in questi dibattiti perché tutto questo è sbagliato. Si va a finire su un piano che a me non piace“. E, in preda a uno scatto di isteria, l’attore si chiede cosa ci sia di male nel rapporto con Soleil: “Non dobbiamo scherzare? Cosa dobbiamo fare? Il fatto di chiedere dei passi indietro, vorrei capire dove. Perché non facciamo niente“.