Imma Tataranni – Sostituto procuratore torna su Rai1: le anticipazioni della terza puntata

Imma Tataranni – Sostituto procuratore è pronta a tornare su Rai1 con la sua terza puntata. L’amata serie targata Rai sta accompagnando i telespettatori con il personaggio interpretato alla perfezione da Vanessa Scalera che questa settimana farà compagnia al pubblico con un doppio appuntamento imperdibile in onda lunedì 8 e martedì 9 novembre 2021. Scopri la trama del primo appuntamento settimanale che va in onda a partire dalle ore 21:30 come sempre su Rai1. Le anticipazioni della trama della puntata dal titolo di Dai sassi alle stelle, il terzo appuntamento con Imma Tataranni – Sostituto procuratore.

Imma Tataranni – Sostituto procuratore: la terza puntata in onda lunedì 8 novemebre 2021

Imma Tataranni – Sostituto procuratore torna su Rai1 eccezionalmente di lunedì con la sua terza puntata. Lunedì 8 novembre a partire alle ore 21:30 come sempre sul primo canale della televisione va in onda Dai sassi alle stelle.

I fan questa settimana avranno dunque un doppio appuntamento con la serie che mostrerà il proseguo delle vicende nuovamente dei personaggi interpretati da Vanessa Scalera, nei panni dell’amata Imma, Massimiliano Gallo, nei panni del marito della protagonista Pietro De Ruggeri, ed Alessio Lapice, il carabiniere Ippazio Calogiuri che con il suo fascino mette in crisi la donna.

Nei panni della figlia di Imma dal nome Valentina De Ruggeri la giovane e brava attrice Alice Azzariti.

Imma Tataranni – Sostituto procuratore: le anticipazioni del terzo episodio

Il terzo appuntamento con la serie prende il titolo di Dai sassi alle stelle e si aprirà con il ritrovamento al Centro di Geodesia di Matera del cadavere di Marta Ventura, una scienziata amica di Diana.

La nostra Imma sarà dunque chiamata ad indagare sul fattaccio affiancata dalla new entry Bartolini, con le due alle prese con qualche granchio prima di scovare la verità. A dare una mano alle due sarà proprio Diana che verrà a conoscenza di un grande segreto.

Intanto in procura non tira una bella aria con Imma che pensa che Calogiuri tradisca la compagna proprio con l’ultima arrivata. La donna si scalderà per questo ma dovrà comunque rincuorare Diana per la perdita dell’amica. Nel frattempo Pietro vivrà non farà in tempo a godersi una bella notizia che sarà di nuovo in preda allo sconforto.