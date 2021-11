Quo Vado?: torna su Canale5 la pellicola campione di incassi di Checco Zalone

TV e Spettacolo

Il film campione di incassi del cinema italiano torna in televisione su Canale5. Protagonista ovviamente Checco Zalone e tutti gli equivoci scaturiti dalla scelta di difendere ad ogni costo il posto fisso.

Checco Zalone torna su Canale 5 con il suo film di maggior successo, campione d’incassi in Italia capace di risultare il film italiano che ha incassato di più nella storia del nostro cinema. Il personaggio interpretato dal comico barese si imbatte questa volta nelle dinamiche e negli equivoci legati al posto fisso, tanto desiderato e bramato fino a mettere a repentaglio la sua stessa vita oltre che la sua intera carriera.

Quo Vado?: il cast e le curiosità del film

Quo vado? è un film del 2016 diretto da Gennaro Nunziante, quarto ed ultimo capitolo del sodalizio artistico che ha legato il regista a Luca Medici, in arte Checco Zalone.

Dopo i successi di Cado dalle nubi, Che bella giornata e Sole a catinelle il duo si supera in maniera definitiva facendo segnare un record per il cinema italiano incassando ben 65,3 milioni di euro, ad un passo dal capolavoro di Avatar, e risultando il film italiano che ha incassato di più in tutta la storia del nostro cinema.

Al fianco del personaggio di Checco Zalone, indiscusso protagonista della pellicola, ruotano una serie di personaggi secondari che accompagnano il suo viaggio in giro per l’Europa a tentare di mantenere il posto fisso. L’unica che riesce a scalfire la sua corazza di opportunismo e stabilità economica è Valeria, interpretata da Eleonora Giovanardi, che gli regalerà l’amore ed una figlia.

Sonia Bergamasco è invece la perfida dottoressa Sironi che tenterà per tutto il film di far firmare la buonuscita al protagonista, mal consigliato a tenere duro da Lino Banfi nei panni del Senatore Nicola Binetto.

Compaiono inoltre la compianta Ludovica Modugno nei panni della madre di Checco ed ancora gli attori Maurizio Micheli, Ninni Bruschetta, Sebastian Duccio e Paolo Pierobon.

Quo Vado?: la trama della pellicola

Checco Zalone, in un luogo imprecisato dell’Africa, si ritrova a dover spiegare ai suoi rapitori indigeni il perché si trovasse lì in quel momento.

L’opera di convincimento per essere liberato di Checco nei confronti del capo tribù lo porterà a raccontare la sua storia e tutte le scelte che lo hanno portato lì.

Ci viene così mostrato un personaggio divertente e preciso stereotipo di alcuni individui del nostro tempo che inseguono per tutta la vita il posto statale fisso fino a che, una volta conquistato, sono disposti veramente a tutto pur di campare di rendita. Solo l’amore per una donna lo porterà a ritrattare le sue scelte ed a capire che nella vita c’è di più.

Guarda il trailer: