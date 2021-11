Grande Fratello

Soleil Sorge ha ricevuto un importante videomessaggio durante la puntata del GF Vip dell’8 novembre, dopo una settimana densa di tensioni e scontri che l’hanno vista protagonista tra le mura di Cinecittà. La concorrente è stata travolta da un’ondata di emozioni in diretta, complici le parole spese per lei dalla persona che le è più cara.

Soleil Sorge riceve un videomessaggio nella Casa del GF Vip 6

Videomessaggio a sorpresa per Soleil Sorge durante la puntata del Grande Fratello Vip 6. A parlare alla concorrente, ultimamente sempre più al centro di accese polemiche nella Casa, è stata la madre, Wendy Kay, che ha voluto farle arrivare tutto il suo supporto all’interno delle mura di Cinecittà.

“Ciao amore mio, ti amano tutti, ti abbracciano tutti, li sento tutti i giorni. Sei una persona splendida, aiuti tutti, hai un pensiero splendido per tutti. Hai la considerazione, che manca a tanta gente, sia là dentro che qua fuori… Sii orgogliosa di te stessa, di come sei come persone, di come sei mamma di Simba (il cane di Soleil, ndr), e vai avanti per la tua strada, orgogliosa e a testa alta“.

Soleil Sorge nella bufera al GF Vip

La madre di Soleil Sorge ha poi concluso: “Mi è dispiaciuto vederti piangere, questi nomignoli possono tenerli anche per sé.

Sai come si dice, ‘Specchio riflesso’“. Il riferimento della donna è alla bufera esplosa dopo il turbolento faccia a faccia tra la gieffina e la moglie di Alex Belli, Delia Duran, a seguito del presunto avvicinamento tra i due nella Casa (dove è scattato un bacio a loro dire “cinematografico”). Lo stesso attore aveva liquidato l’episodio come insignificante, mentre Delia Duran ha definito Soleil “gatta morta”. Ieri la stoccata della mamma della Sorge, che pochi giorni prima si era presentata nel giardino della Casa per un commovente incontro con la figlia.

Guarda il video: