Federica Nargi e Alessandro Matri si sposano: rivelati il luogo e la data della nozze della coppia

Gossip

Federica Nargi e Alessandro Matri sono pronti a convolare a nozze. Il loro matrimonio verrà celebrato fra qualche mese, in una location scelta per un motivo molto speciale.

Federica Nargi e Alessandro Matri, ex Velina di Striscia la Notizia ed ex calciatore, si sono conosciuti in una discoteca milanese 12 anni fa. Fra loro è stato un colpo di fulmine, che sembrerebbe aver stravolto le loro vite da un giorno all’altro. Da alcune settimane, i due hanno rilasciato notizie in merito a un nuovo progetto: il loro matrimonio.

Federica Nargi e Alessandro Matri si sposano: le rivelazioni sulle nozze

La proposta è di nozze sarebbe arrivata a settembre dello scorso anno, durante una vacanza intima a Mykonos. Il settimanale Nuovo ha rivelato alcuni dettagli. Alessandro Matri sembrerebbe aver scelto davvero l’atmosfera perfetta.

Qui Federica Nargi avrebbe risposto “sì”, accettando la proposta di diventare sua moglie. A questo punto è toccato a Federica rispondere si alla fatidica domanda, in fin dei conti dopo aver costruito una famiglia con il compagno, non è così strano voler compiere un ulteriore passo.

Anche se la coppia ha cercato a lungo di mantenere i dettagli della relazione segreta, è stata la stessa Federica Nargi a parlare del loro matrimonio durante un’intervista con Diva e Donna. La location scelta sarebbe Formentera, e se la situazione sanitaria lo garantirà si svolgerà entro Giugno 2022.

Dietro a questa decisione, vi sarebbe un motivo sentimentale legato alla loro storia: è il luogo della loro prima vacanza insieme.

La famiglia di Federica e Alessandro: le due bambine e il lavoro

Nel corso di questi anni, Federica Nargi e Alessandro Matri sono diventati genitori di due bambine: Beatrice, due anni, e Sofia, quattro anni. Ad oggi, il desiderio di allargare la famiglia è stato espresso più volte, nonostante non sia chiaro a quando questo momento verrà rimandato.

Da poco, Federica ha intrapreso una nuova avventura professionale, entrando a far parte del programma Tale e Quale Show, per il quale si è esibita nei panni di noti personaggi del mondo dello spettacolo internazionale.

Alessandro ha invece definitivamente concluso la sua collaborazione con la Lazio di Lotito, per lavorare come commentatore sportivo di Dazn.