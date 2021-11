Il Volo – Tributo ad Ennio Morricone: torna in onda su Rai1 una serata speciale dedicata al Maestro

Programmi TV

In occasione dell’anniversario della nascita di Ennio Morricone, Rai1 decide di mandare in onda in replica il concerto evento che il trio de Il Volo ha dedica alla sua memoria. Il Maestro, indimenticato compositore musicale creatore di alcune delle colonne sonore più indimenticabili della storia del cinema, torna protagonista di un sentito omaggio grazie alle voci dei tre tenori italiani che da anni hanno conquistato il pubblico nostrano e quello mondiale da sempre attratto dal bel canto. La serata torna in onda su Rai1 mercoledì 10 novembre 2021 facendoci rivedere Il Volo – Tributo ad Ennio Morricone, l’evento registrato nella speciale cornice dell’Arena di Verona.

Ritorna in televisione su Rai1 l’omaggio al grande Ennio Morricone

In occasione del 93esimo anniversario della nascita del compositore e direttore d’orchestra Ennio Morricone, Rai1 omaggia la sua memoria con la serata speciale che ha visto impegnati i tre tenori de Il Volo lo scorso 5 giugno 2021.

Ritornano sul canale mercoledì 10 novembre 2021 gli apprezzatissimi Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble nell’evento tenutosi nella fantastica cornice dell’Arena di Verona. Le tre eccellenze del bel canto all’italiana nell’occasione sono stati anche accompagnati dall’Orchestra sinfonica diretta proprio da Andrea Morricone, terzo genito dell’indimenticato Maestro ed anche lui compositore di fama internazionale.

Quello che vedremo nell’omaggio ad Ennio Morricone

Su Rai1 ritorna la serata evento che ha riproposto tutte le musiche leggendarie create dal Maestro, in un’atmosfera da sogno incorniciata alla perfezione dall’Arena di Verona. A fare da contorno al canto de Il Volo ci saranno tante eccellenze della musica italiana a partire da Stefano Bollani e Riccardo Cocciante, che parteciperanno allo show con altri ospiti speciali come Salvatore Cascio, Laura Chiatti, Marco Giallini e Andrea Griminelli.

I tre ragazzi saranno i protagonisti anche della conduzione della serata, scandendola oltre che con la loro musica anche con la loro nota ironica e vivace che contraddistingue il loro rapporto da oltre 10 anni di amicizia, quando si incontrarono nel 2009 durante la partecipazione alla seconda edizione del talent show canoro per bambini Ti lascio una canzone condotto da Antonella Clerici.

A giugno, il gruppo del Volo parlava su instagram della serata all’Arena: “Grazie a tutti gli amici che hanno partecipato insieme a noi in questa bellissima esperienza, una delle più importanti della nostra carriera, la nostra prima volta con un concerto trasmesso in diretta ed un evento che ha avuto un significato importante perché è stata una bellissima “boccata di ossigeno” per noi, per i lavoratori dello spettacolo e anche per voi”.

E ancora: “Ci tremavano le gambe si, ma non lo abbiamo nascosto, l’emozione era palpabile, ma grazie al vostro calore e alla nostra amicizia, è stata una serata perfetta. E poi, grazie ad ognuno di voi. Abbiamo sentito il vostro affetto, avete cantato con noi e insieme abbiamo dimostrato che la MUSICA È VITA“.