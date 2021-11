Maltempo in Italia, violenti nubifragi e allerta in alcune regioni d’Italia: le immagini dei disastri

Cronaca Italia

Il maltempo continua a mettere a dura prova alcune regioni d'Italia, per le quali è stata decretata l'allerta dalla Protezione Civile. Le immagini mostrano disastri in Sicilia e Sardegna.

Il maltempo continua a gravare su alcune regioni d’Italia colpendo in particolar modo le Isole Maggiori. La Protezione Civile ha diffuso un nuovo bollettino in queste ore, aggiornando sulla situazione di allerta della penisola. Nuove ondate di nubifragi e acquazzoni stanno colpendo Sicilia e Sardegna e le immagini che giungono dai luoghi interessati mostrano scenari raccapriccianti.

Maltempo nel Sud Italia, paura per Sicilia e Sardegna: è allerta

La Protezione Civile ha diffuso un comunicato relativo al maltempo che da ore sta mettendo a dura prova alcune zone del Paese. A causa di un vortice depressionario posizionato tra il Mar Mediterraneo occidentale e il Nord Africa un flusso di correnti sud-orientali umide e instabili sta minacciando l’Italia.

Sicilia e Sardegna sono le regioni più colpite. Per le due isole è stato emesso un avviso sulle condizioni meteorologiche che potrebbero causare criticità idrogeologiche e idrauliche. Nella giornata di ieri, in entrambe le zone si sono verificate precipitazioni e temporali.

Per la giornata di oggi, la Protezione Civile ha decretato l’allerta arancione sull’intera Sicilia e sulla Sardegna orientale. Sui restanti settori dell’isola, sui versanti jonici e sul versante tirrenico meridionale della Calabria è stato invece estesa l’allerta gialla.

Nubifragi e acquazzoni in Sicilia e Sardegna: le immagini dei disastri

Nelle ultime ore, sui social sono apparse le immagini che mostrano quanto sta avvenendo in Sicilia e Sardegna. I Vigili del Fuoco del comando di Sassari hanno condiviso su Twitter alcuni post sui disastri causati dal maltempo. “In Gallura per le forti piogge che hanno colpito la zona– si legge nel post- svolti 20 interventi, la maggior parte per allagamenti e frane“. Nel breve video si vede lo smottamento che ha interessato la Circonvallazione di Arzachena.

L’asfalto appare distrutto e la strada risulta interrotta.

Squadre dei #vigilidelfuoco di #Sassari al lavoro da stanotte in Gallura per le forti piogge che hanno colpito la zona: svolti 20 interventi, la maggior parte per allagamenti e frane. Nella foto uno smottamento che ha interessato la Circonvallazione di Arzachena #9novembre pic.twitter.com/CWeKqnvWyB — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) November 9, 2021

Lo scorso 6 novembre, i vigili del fuoco avevano inoltre condiviso su Twitter le immagini dell’intervento reso necessario dal maltempo in Gallura, per soccorrere 6 persone. 2 di loro erano in casa a Porto Rotondo e altre 4 si trovavano invece in auto ad Arzachena. Nel filmato, si vedono i vigili camminare nel cortile di un’abitazione con l’acqua all’altezza delle ginocchia.