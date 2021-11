Squid Game 2 diventa realtà. Le parole del regista che fanno felici milioni di fan Netflix

Serie TV - Fiction

Il fenomeno mondiale dell’anno non smette di far parlare di se e dopo aver scioccato il mondo con la sua trama, tanto cruda quanto avvincente, è pronto a tornare a in pista con una seconda parte. Parola del regista e creatore di Squid Game, quel Hwang Dong-hyuk che fino a due mesi viveva nell’anonimato più assoluto ignaro di tutto quello che gli sarebbe successo da lì a poco tempo. La prima stagione della serie sudcoreana ha sconvolto il mondo e ridisegnato le classifiche dei contenuti più visti su Netflix, facendo sperare al pubblico che la storia non finisca di certo come si è chiusa in maniera aperta durante l’ultima puntata.

Le parole del regista sembrano andare in questa direzione, con la sua voglia di continuare a mostrarci cosa farà Gi-hun per cambiare le cose.

Squid Game 2: arrivano nuove indiscrezioni sul futuro della serie

Hwang Dong-Hyuk è un nome che magari ancora ai più dirà bene poco ma agli amanti delle serie tv di certo non passa inosservato. Nel giro di due mesi questo semi sconosciuto, almeno in Occidente, si è reso protagonista del più clamoroso debutto su Netflix, capace di fare della sua serie tv sudcoreana già un cult.

L’ideatore e regista della notissima Squid Game è diventato un vero e proprio profeta, sia in patria che non, con i giornali ed i siti di tutto il mondo pronti ad intervistarlo ed a sapere di più sul futuro del suo lavoro certamente più riuscito senza però riuscire a capirne di più.

Nelle ultime ore però su internet si è rincorso un tam tam di notizie che riportano le sue parole rilasciato a mezzo stampa durante la serata di gala annuale di Art + Film del LACMA di Los Angeles, al quale hanno partecipato i maggiori creativi del globo e di certo non poteva mancare l’uomo del momento.

Squid Game 2: le dichiarazioni del regista

Il regista durante l’evento ha annunciato ciò che tutti attendevano di scoprire: la seconda stagione di Squid Game si farà, per la gioia di tutti i fan sparsi per il mondo.

Hwang Dong-Hyuk ha rincarato affermando che si trova nel processo di creazione, chiarendo che c’è “stata così tanta pressione, così tanta richiesta” di una seconda stagione che “mi sembra quasi che non ci sia altra scelta“. E ancora: “Sono attualmente nel processo di pianificazione. Penso che sia troppo presto per dire quando e come accadrà. Ma prometto che Gi-hun tornerà. Farà qualcosa per il mondo“, dice Hwang Dong-hyuk, come riporta AdnKronos.