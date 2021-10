Squid Game non finisce di stupire: supera Bridgerton e diventa il debutto migliore di sempre su Netflix

Serie TV - Fiction

Squid Game non ha nessuna intenzione di fermarsi nella sua marcia trionfale alla conquista del mondo intero ed inizia a far segnare record su record.

Squid Game continua a stupire e non intende di certo fermarsi ora che sta conquistando il mondo intero. La serie tv sudcoreana è ormai diventata un fenomeno mondiale ed ha fatto segnare un record a dir poco entusiasmante diventando il miglior debutto di sempre su Netflix, capace anche di superare un mostro sacro come Bridgerton. A quattro settimane dal suo debutto continua imperterrita la corsa di Seong Gi-hun e soci protagonisti dei giochi mortali della serie.

Squid Game supera Bridgerton: è il debutto più visto di sempre su Netflix

Che Squid Game avesse attirato le attenzioni degli abbonati di Netflix era già noto da quando dopo il suo debutto di 4 settimane fa non si faceva niente altro che parlare dei giochi mortali che devono affrontare i protagonisti.

Ora però c’è di più perché la serie sudcoreana ha tutte le intenzioni di continuare ad imporsi a livello planetario senza fermarsi nemmeno un momento.

La notizia che giunge oggi è infatti a dir poco clamorosa se si pensa che il prodotto sbarcato sul catalogo non aveva avuto neanche questa grande pubblicità o eco particolare, basti pensare all’insolita scelta di non doppiarne neanche le sole 9 puntate che lo compongono.

Poco importa perché il racconto della prima stagione di Squid Game sta conquistando il pubblico da far suo, senza avere bisogno di chissà quale aiuto particolare dato che basta quello degli utenti più che ammaliati dalla intricata trama. Da oggi 13 ottobre 2021 la serie tv sudcoreana è diventata il miglior debutto di sempre sulla piattaforma di Netflix grazie all’attenzione che hanno riversato sulle sue vicende ben 111 milioni di fan e che gli hanno consentito di superare un altro contenuto da record come Bridgerton.

Il trailer:

Quali altri record metterà nel mirino Squid Game?

Il successo virale senza precedenti di Squid Game, addirittura superiore ad altri mostri sacri della piattaforma come Bridgerton e La casa di carta, sta lasciando tutti senza parole e sta facendo fare i calcoli a chi di classifiche se ne intende.

Andando avanti di questo passo infatti il prodotto sudcoreano potrebbe far segnare altri interessanti record mettendo nel mirino proprio Bridgerton in un’altra particolare classica di Netflix. La prima stagione della serie tv ambientata nella Londra del 1800 è finora il contenuto più guardato di sempre in termini di ore e non è detto che il suo regno possa durare ancora a lungo vedendo quello che accadendo a Squid Game.