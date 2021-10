Netflix, classifiche dei contenuti più visti di sempre sulla piattaforma: tra serie tv e film

Serie TV - Fiction

Ogni tanto Netflix decide di aprirsi alla curiosità del mondo per quel che riguarda i contenuti più visti del suo immenso catalogo, decidendo di rendere note le classifiche dei suoi contenuti più visti in termini di ore tra le serie tv ed i film. Seppur i dati possano essere alquanto contestabili, dato che non si ha la possibilità di “pesare” il dato in questione con un organo esterno che faccia da garante, rappresentano lo stesso uno spunto di riflessione tanto per la critica quanto per il pubblico, curiosi di leggere tra le righe di questi risultati. La classifica delle serie tv vede in prima posizione l’amatissima Bridgerton, in attesa del suo secondo capitolo, mentre tra i film spicca Bird Box.

Le due classifiche complete.

Netflix: la classifica delle serie tv più viste di sempre sulla piattaforma

A margine di un evento organizzato ad hoc, la convention di Vox Media una nota media company americana, il co-ceo di Netflix Ted Sarandos ha diffuso degli interessanti dettagli sui contenuti più visti sulla sua piattaforma. Il dirigente ha infatti reso noto quali sono le serie tv e ed i film più visti dell’immenso catalogo, in termini di ore.

Nonostante ci sia scetticismo intorno a questi dati, per il fatto che non è possibile averne certezza anche attraverso delle fonti esterne, da sempre questo tipo di dati sono attesi con ansia dai curiosi. Da quel che ha riportato Sarandos per la classifica delle serie tv troviamo in vetta la prima stagione di Bridgerton che si stanzia al primo posto con 625 milioni di ore passate davanti ai dispositivi.

Ecco la classifica completa delle serie tv con più ore di visione sul Netflix:

1. Bridgerton (prima stagione), 625 milioni di ore

(terza parte), 426 milioni 10. Ginny & Georgia (prima stagione), 381 milioni

Netflix, la classifica dei film più visti: trionfa Bird Box

Sempre nella stessa occasione il co-ceo di Netflix ha stilato anche la graduatoria dei film più visti di sempre sulla piattaforma, rivelando come il film con Sandra Bullock sia quello in cima alla classifica con le sue 282 milioni di ore.

Ecco la lista completa dei film più visti di sempre: