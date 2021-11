Storia di una famiglia perbene anticipazioni: la trama della nuova puntata della fiction di Canale 5

Programmi TV

La nuova fiction di Canale5 torna a fare compagnia al pubblico con la sua seconda puntata. Leggli la trama del seconod appuntamento in onda mercoledì 10 novembre 2021.

La nuova fiction, che la scorsa settimana ha fatto segnare il suo debutto su Canale5, torna sullo stesso canale nel secondo mercoledì del mese di novembre. Storia di una famiglia perbene riprenderà le sue vicende mercoledì 10 novembre 2021 quando il personaggio di Giuseppe Zeno e quello interpretato dell’apprezzata Simona Cavallari torneranno da protagonisti nella fiction che racconta la difficile storia d’amore tra due giovani osteggiata dalle rispettive famiglie.

Storia di una famiglia perbene: la seconda puntata in onda mercoledì 10 novembre su Canale5

Storia di una famiglia perbene torna in onda per la seconda volta su Canale5 mercoledì 10 novembre 2021, quando mostrerà lo sviluppo della sua trama nel secondo episodio di stagione.

A partire dalle ore 21:30 circa tornano i personaggi interpretati da Giuseppe Zeno e Simona Cavallari, che vestono i panni del capofamiglia Antonio e sua moglie, oltre ai due protagonisti della storia interpretati nella versione adulta da Federica Torchetti e Carmine Buschini ed infine anche Vanni Bramati nei panni del temuto Don Nicola.

Storia di una famiglia perbene: la trama del secondo episodio

Quello in onda mercoledì 10 novembre 2021 sarà il secondo dei 4 appuntamenti in programma in prima serata su Canale5 con Storia di una famiglia perbene.

La famiglia De Santis affronterà una grande crisi economica data del rogo del loro peschereccio che metterà anche in crisi gli studi di Maria, privata dei suoi studi al Sacro Cuore perché la famiglia non se li può più permettere. La ragazza sarà travolta dalla brutta notizia e si affiderà a Michele per sentirsi capita ed apprezzata.

Questo improvviso avvicinamento farà scoppiare la scintilla tra i due giovani con i due giovani che si spronano a vicenda ad inseguire i propri sogni, tanto che Michele proverà a diventare un cantante.

Mossi da questo desiderio i due giovani avranno tutta l’intenzione di lasciare Bari per dirigersi a Milano ma questa decisione farà arrabbiare e non poco Don Nicola.

Intanto Antonio verrà a conoscenza di due segreti che gettano delle pesanti ombre sul passato della sua famiglia e sul figlio Vincenza, che appare invischiato con i loschi affari di Don Nicola.

“Nella seconda puntata scopriremo le origini dell’antico rancore tra l’onesta famiglia De Santis e la famiglia criminale degli Straziota. Curiosi?“, chiede la Mediaset e il pubblico starà a vedere.