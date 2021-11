Chi è Giuseppe Zeno, carriera e vita privata dell’attore di Storia di una famiglia perbene

Chi è

Giuseppe Zeno nel corso degli anni ha recitato in vari ruoli in teatro e tv, che lo hanno portato a diventare uno degli attori più amati del nostro paese. Lo abbiamo conosciuto nei primi anni 2000 con Incantesimo e ad oggi è seguitissimo per Luce dei tuoi occhi. Nelle prossime settimane però sarà protagonista della nuovissima fiction Mediaset: Storia di una famiglia per bene.

Dal teatro allo schermo: la carriera di Giuseppe Zeno anno per anno

La carriera di Giuseppe Zeno è costellata da numerose parti in teatro e per il piccolo e grande schermo.

Dopo alcuni ruoli minori in televisione e cinema nel 1997, ancora giovanissimo, l’attore ottiene un importante ruolo nell’opera Le Troiane, che lo porta a viaggiare in tournée per due anni, dal 1998 al 2000, in vari paesi del Sud America. Al suo ritorno in Italia, l’attore raggiunge il successo grazie a rilevanti ruoli televisivi, non abbandonando però la recitazione teatrale.

Il suo primo importante incarico in televisione giunge con la quinta e alla sesta stagione di Incantesimo. Nella soap, Giuseppe recita nei panni di Alberto Fusaro.

Da allora diventa uno degli attori più amati del panorama italiano. Lo testimoniano i numerosi ruoli che ha ottenuto in seguito a questa sua prima esperienza sul piccolo schermo. Tra il 2004 e il 2005 è un componente del cast della seguitissima soap opera di Rai 3 Un posto al sole e lo troviamo anche in Gente di mare.

Giuseppe Zeno protagonista delle serie tv italiane

Il 2006 è un anno molto fruttuoso per Zeno che lavora alla miniserie tv di Canale 5 L’onore e il rispetto dove interpreta Santi Fortebracci, appare nella miniserie Assunta Spina e gira Graffio di tigre, Giuseppe Moscati (per cui ha vinto il premio per l’interpretazione al Festival del Cinema di Salerno nel 2007) e Artemisia Sanchez.

Nel 2011 nella serie Rossella interpreta il crudele Giuliano Sallustio e nello stesso anno è nel cast della terza stagione di Squadra antimafia – Palermo oggi, rivestendo i panni del fidanzato di Rosy Abate. Due anni più tardi prende parte alla serie TV Il clan dei camorristi nei panni di Francesco Russo ‘O Malese, mentre l’anno successivo recita in Le mani dentro la città.

Nel 2015 è Pietro Mori, uno dei personaggi principali della serie TV Il paradiso delle signore.

L’anno successivo 2016 lo troviamo nella miniserie Baciato dal sole dove interpreta Michele Ruben, in seguito lo vediamo invece nella serie TV Purchè finisca bene e nel film TV Piccoli segreti, grandi bugie. In Scomparsa è il vicequestore Giovanni Nemi. Nel 2018 impersona l’importante ruolo di Francesco nella terza stagione della serie Tutto può succedere. Nello stesso anno inizia le riprese della miniserie tv Mentre ero via in cui veste i panni di Stefano De Angelis che aiuta la protagonista (interpretata da Vittoria Puccini) a riconquistare la memoria.

Giuseppe Zeno e il grande successo con le fiction nel 2021

Nell’ultimo anno, Giuseppe Zeno ha preso parte a numerose serie tv.

L’attore ha preso parte al cast di Mina Settembre andata in onda a gennaio 2021 e della nuova serie Luce dei tuoi occhi di Canale 5. La messa in onda di quest’ultima non fa neanche in tempo a terminare, però, che l’attore è annunciato anche nel cast di Tutto per mio figlio che andrà in onda su Rai 1 nella seconda metà del 2022. Le riprese di questo nuovissimo progetto sono iniziate a luglio 2021 in Campania (terra natale di Zeno), ma si sa ancora poco della trama.

Attendendo l’epilogo di Luce dei tuoi occhi i fan di Giuseppe Zeno non devono disperarsi, perché lo rivedranno molto presto sul piccolo schermo.

Sarà presente, infatti, anche in Storia di una famiglia perbene, ispirata all’omonimo bestseller dell’autrice Rosa Ventrella, che partirà il 3 novembre 2021 nel prime time di Canale 5.

Giuseppe Zeno: origini, studi e vita privata dell’attore

Giuseppe Zeno nasce a Napoli l’8 maggio 1976. Oggi ha 45 anni. Ha passato la sua infanzia tra Ercolano e Vibo Marina trascorrendo le estati in aiuto del padre e del nonno, entrambi pescatori. Proprio da qui nasce il suo desiderio di frequentare l’Istituto Tecnico Nautico dove consegue il diploma. In seguito però si dedica al suo amore per la recitazione frequentando l’Accademia d’arte drammatica della Calabria e, successivamente, l’Accademia d’arte drammatica di Varsavia.

Come si vede dal suo profilo Instagram in cui è molto attivo, e dove è seguito da più di 200.000 follower, tra i grandi interessi dell’attore si possono citare il Napoli, la sua squadra del cuore, e il mare. A quanto pare però Zeno ama anche fare giri in mountain bike.

Nel 2016 è convolato a nozze con la collega attrice Margareth Madè (all’anagrafe Margareth Tamara Maccarrone). Dal matrimonio sono nate due bambine Angelica e Beatrice, nate rispettivamente nel 2017 e nel 2020.