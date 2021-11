Alessandro Gassmann ospite dei Soliti Ignoti – Il ritorno prima che vada in onda la fiction Un professore

Programmi TV

Alessandro Gassmann questa sera giovedì 11 novembre 2021 sarà l’atteso ospite del noto preserale di Rai1 in compagnia di Amadeus. L’attore giocherà per una causa benefica con le identità sconosciute e misteriose del gioco di Soliti Ignoti – Il ritorno, prendendo parte per la prima volta come investigatore dopo la puntata di ieri segnata dalla presenza in studio della collega Claudia Pandolfi. I due interpreti da questa sera saranno i protagonisti della nuova fiction di Rai1 dal titolo Un professore e Gassmann non mancherà l’occasione di parlarci di questo suo ultimo progetto.

Amadeus ospita un nuovo investigatore: in studio arriva Alessandro Gassmann

I Soliti Ignoti – Il ritorno sta abituando il pubblico a passare il preserale di Rai1 in compagnia di un Vip differente per puntata, mostrando una sfumatura giocosa dei personaggi famosi che prima era sicuramente poco conosciuta o addirittura ignara.

La formula della trasmissione è usata dal presentatore Amadeus e dalla sua squadra per un fine nobile ovvero quello di riuscire a devolvere in beneficenza una somma di denaro.

Sono stati tanti gli attori, cantanti, presentatori e chi più ne ha più ne metta, che si sono presentati in studio con questo nobile obiettivo magari con alterne vicende ma che sicuramente avranno fatto divertire il pubblico con la loro speciale partecipazione.

Oggi giovedì 11 novembre 2021 si metterà alla prova con le identità misteriose uno degli attori italiani più amati e conosciuti del nostro panorama. Alessandro Gassmann prenderà parte al gioco in qualità di investigatore come accaduto ieri a Claudia Pandolfi, sua collega nella fiction che andrà in onda proprio dopo la fortunata trasmissione di Amadeus.

Alessandro Gassman parla di Un professore a Soliti Ignoti – Il ritorno

L’occasione dell’ospitata nel presarale di Rai1 sarà la più ghiotta per parlare dell’ultimo lavoro dell’attore che lo vedrà protagonista proprio a partire da questa sera giovedì 11 novembre 2021 sempre sulla rete ammiraglia della televisione pubblica.

Nella fiction Un professore l’attore interpreta Dante, insegnante di filosofia che si trova costretto a tornare a Roma per badare al figlio adolescente che sta attraversando una crisi interiore. L’uomo avrà una cattedra proprio nella classe del figlio Simone e questo porterà ad una serie di incomprensioni che li faranno allontanare maggiormente. A Claudia Pandolfi, che nella serie veste i panni di Anita la madre di un altro studente di Dante, il compito di farlo ragionare ed aiutarlo a superare le incomprensioni con il figlio ed anche il doloroso passato.