Chi è Claudia Pandolfi: carriera, amori e malattia dell’attrice protagonista della fiction Un professore

Claudia Pandolfi è una nota attrice italiana, famosa per i suoi ruoli in Un medico in famiglia e Distretto di Polizia. In queste settimane sarà protagonista di Un Professore.

Claudia Pandolfi, nota attrice italiana, è nata il 17 novembre del 1974 a Roma. È principalmente conosciuta per la sua partecipazione in fiction come Un medico in famiglia (1998-2000) e Distretto di Polizia (2002-2010), ma la sua carriera inizia molto prima con Miss Italia. Oltre che per la sua carriera, negli anni si è spesso parlato della Pandolfi per via della sua vita privata.

La carriera di Claudia Pandolfi: da Un medico in famiglia a Un professore

Claudia Pandolfi debutta nel mondo televisivo partecipando al concorso di Miss Italia 1991, dove raggiunge le posizioni finali. Proprio qui viene notata da Michele Placido che le offre una parte nel film Le amiche del cuore (1992).

Negli anni l’attrice continua a partecipare a varie serie tv e film e nel 1998 (fino al 2000) entra nel cast della storica serie televisiva di Rai 1, Un medico in famiglia, dove veste i panni di Alice Solari. Un altro ruolo fondamentale per la sua carriera è quello che ricopre dal 2002 al 2010 (con qualche interruzione), la commissaria Giulia Corsi in Distretto di Polizia. Nel 2018, invece, entra nell’universo di Netflix interpretando Monica, l’insegnante di educazione fisica, nella nuova serie Baby.

A partire dall’11 novembre, i fan di Claudia Pandolfi potranno ritrovarla in tv nella nuova fiction di Rai 1: Un professore.

L’attrice reciterà al fianco di Alessandro Gassmann, che sarà il protagonista Dante, nei panni di Anita. La vicenda li vedrà uniti da un legame molto particolare, nato a causa di un evento tragico.

Claudia Pandolfi: vita privata, amori e figli

Claudia Pandolfi è conosciuta anche per le sue storie d’amore spesso finite su pagine di gossip. Nel 1999 ha sposato l’attore e doppiatore Massimiliano Virgilii. Dopo un mese però lo avrebbe lasciato per il conduttore Andrea Pezzi. Dopo di lui, Pandolfi intraprende una relazione col cantautore Roberto Angelini e nel 2006 nasce il loro primo figlio, Gabriele.

Successivamente si è legata a Marco Cocci e dal 2014 ha una relazione con il produttore Marco De Angelis, padre del suo secondogenito, Tito, nato nel 2016.

Claudia Pandolfi e la malattia: il racconto

Recentemente Claudia Pandolfi ha dichiarato di aver scoperto l’origine di vari dolori che provava da tempo. L’attrice, grazie a diversi esami, è infine risultata intollerante al lattosio. Dichiara a OK Salute “Devo soffiare dentro una cannula collegata a una macchina in grado di misurare la quantità di lattasi presente nel mio alito.

Il responso è chiarissimo: non ne ho più! Ecco spiegate le fitte, i crampi, la nausea, ogni volta che, ignara, ingerisco latticini, formaggi, creme, gelati e tutto quello che contiene anche una piccolissima percentuale di lattosio” aveva raccontato.