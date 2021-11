Gianni Morandi festeggia l’anniversario di matrimonio con Anna Dan: la romantica dedica commuove i fan

Gossip

Oggi per Gianni Morandi è un giorno davvero molto speciale. Il cantante e sua moglie Anna Dan festeggiano infatti il loro 17esimo anniversario di matrimonio e per l’occasione lui le ha dedicato un messaggio speciale sul suo profilo Instagram. Il post ha conquistato l’attenzione dei fan, che hanno reagito con grande entuasiasmo alle dolci parole scritte dall’artista.

Gianni Morandi e Anna Dan festeggiano 17 anni di matrimonio: la dedica speciale

Gianni Morandi ha sorpeso i suoi follower di Instagram con uno speciale post dedicato alla moglie Anna. Già quest’estate, il cantante aveva pubblicato un post per la moglie e per celebrare i 27 anni dal loro primo incontro.

Ora però, Gianni ha scelto di mostrare ancora una volta il suo lato più romantico, condividendo una fotografia per celebrare i loro 17 anni di nozze, avvenute il 10 novembre 2004. L’immagine arriva direttamente dall’album dei ricordi e lo ritrae sorridente con Anna nel giorno del loro matrimonio. Fra la coppia, vestita in abiti da cerimonia, spunta la torta nuziale, decorata con le tradizionali statuine a forma di sposi.

“Ti sposerei altre 100 volte. Ti amo. Anna!” commenta dolcemente il cantante, aprendo il suo cuore alla moglie e a tutto il suo pubblico social.

L’immagine ha presto ottenuto commenti entusiasti da parte dei suoi fan e di volti noti dello spettacolo. “Auguriiiiiiii“ ha scritto Paola Perego, aggiungendo una sfilza di cuori rossi, scelti come reazione anche da Giovanni Antonacci, figlio di Biagio e nipote di Gianni. “Secondo me è bello dire quello che si prova…” ha osservato ancora, in risposta ai messaggi di auguri di qualche fan.

La storia d’amore di Gianni Morandi e Anna Dan

Come ricordato dallo stesso Gianni Morandi qualche mese fa, la sua storia d’amore con Anna dura da molto più che 17 anni. Nel 2004 è però avvenuto il loro matrimonio, che stando a quanto riporta Fanpage.it, era stato celebrato con una cerimonia intima nel paese d’origine dell’artista: Monghidoro.

Anna e Gianni sono genitori di Pietro, nato nel 1997, anche lui appassionato di musica, ma di uno stile diverso da quello del padre, il rap. Prima di sposare Anna, Gianni era stato legato a Laura Efrikian, diventando padre di Marianna e Marco.