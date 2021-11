Quelli che… di nuovo al giovedì sera: su Rai2 una nuova puntata dello show condotto da Luca e Paolo

Programmi TV

Sembra proprio che lo show condotto da Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu abbia trovato la collocazione giusta con l’idea della rete pubblica di riproporlo il giovedì in tutti i suoi futuri appuntamenti. La decisione della Rai, infatti, sposta il nuovo format e ne cambia il nome in Quelli che…, facendolo andare in onda oggi giovedì 11 novembre 2021 su Rai2 con la sua quinta puntata. Il late show torna a trattare i temi dell’attualità con una bella dose di ironia che trova sfogo, oltre che nei siparietti dei conduttori, anche nel folto cast di imitatori, comici ed ospiti presenti in puntata.

Tutto quello che c’è da sapere sulla nuova puntata di Quelli che… in onda su Rai2.

Quelli che il lunedì: la quinta puntata in onda giovedì 11 novembre

La folta squadra di Quelli che… torna al gan completo nel conosciuto format di Rai2 per la sua quinta puntata della stagione. Lo show, rivisitato nella storica formula e collocazione della domenica, sembra aver trovato pace con la collocazione nel palinsesto di Rai2 con la nuova collocazione nella prima serata di giovedì. I collegamenti dagli stadi hanno lasciato spazio ad un late show divertente che commenta l’attualità ed i fatti della settimana anche nella puntata di giovedì 11 novembre 2021 a partire dalle ore 21:30 sempre su Rai2.

Il ritorno di Quelli che il lunedì nella sua quinta puntata conferma il trio di conduttori Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu al fianco di Enrico Lucci, con le sue strampalate inchieste, alle quali si aggiungono le imitazioni di Ubaldo Pantani e gli interventi social di Melissa Greta Marchetto. Della squadra farà anche parte il comico esilarante Maicol Dubbio, con i suoi classici giochi linguistici, e l’altra imitatrice Brenda Lodigiani ai quali poi si aggiungeranno i consueti ospiti di puntata ad allietare il pubblico con nuovi siparietti e divertenti racconti.

In onda su Rai 1 Alessandro Gassmann

Alessandro Gassmann torna su Rai1 da giovedì 11 novembre con la sua nuova fiction nel quale interpreta Dante, un professore di filosofia molto particolare che torna a Roma sia per sistemare il suo rapporto con il figlio che per insegnare ad una classe di alunni. Un professore va in onda oggi a partire dalle ore 21:30 circa.