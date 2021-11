Giampiero Galeazzi: la moglie e i due figli Gianluca e Susanna, che fanno lo stesso lavoro del papà

Gossip

Giampiero Galeazzi lascia in eredità al pubblico sportivo italiano non solo le sue più grandi telecronache ma anche i suoi figli che hanno deciso di seguire le sue orme. Oggi, il noto giornalista e cronista sportivo si è spento a 75 anni, da anni lottava contro il diabete e altri problemi di salute; come lui stesso aveva raccontato nella sua ultima apparizione telvisiva a Domenica In, aveva descritto quella fase della sua vita come gli ultimi 500 metri prima della boa.

Nonostante il fatto che su Giampiero Galeazzi si conoscesse tutto sulla sua carriera sportiva e da giornalista, non si può dire lo stesso di quella privata.

Giampiero Galeazzi e il matrimonio con la moglie Laura

Giampiero Galeazzi era sposato da più di 40 con Laura Maria, di lei si sa davvero pochissimo ed è rimasta sempre in disparte cercando di tutelare al meglio il suo privato. Di lei si sa però quello che la figlia Susanna aveva detto in un’intervista rilasciata a Il Tempo, ovvero: “La donna più elegante del mondo“.

Sempre Susanna aveva parlato della lunga storia d’amore dei genitori: “Mio padre e mia madre sono insieme da quarant’anni e anche questo per me e mio fratello è un valore che ha strutturato in modo profondo la nostra famiglia”.

I figli di Giampiero Galeazzi: Susanna e Gianluca

Dal matrimonio di Giampiero Galeazzi e Laura sono nati due figli, Susanna e Gianluca nati nel 1978 e nel 1975. Entrambi hanno seguito le orme paterne diventando giornalisti e lavorando in due emittenti diverse: lei è volto del TG5, ma ha lavorato anche per Sky, L’Espresso e nella redazione di Verissimo, mentre lui lavora nella redazione di La7.

Nel 2017 Susanna aveva reso Giampiero Galeazzi nonno con la nascita di Alma Maria.

La morte di Giampiero Galeazzi

L’annuncio della morte di Giampiero Galeazzi è arrivato oggi, venerdì 12 novembre. “Bisteccone” come lo chiamavano tutti amorevolemente dai tempi della sua carriera nel canottaggio (ad affibbiarglielo era stato il giornalista Rai Gilberto Evangelisti) aveva 75 anni. Da anni lottava contro il diabete, era stato lui stesso a spiegarlo durante la sua ultima apparizione pubblica nel salotto di Mara Venier a Domenica In, di cui lui aveva fatto parte del team negli anni passati.

Mara Venier era legatissima a Giampiero Galeazzi, ed è stata tra le prime a ricordarlo nel giorno della scomparsa: “Bisteccone mio… se ne va un pezzo importante della mia vita“.