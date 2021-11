Le Iene, anticipazioni della puntata di venerdì 12 novembre 2021: chi conduce e cosa vedremo

Programmi TV

Le irriverenti inchieste de Le Iene tornano in televisione per il secondo appuntamento settimanale con la trasmissione. Ecco chi conduce e qualche anticipazione su cosa vedremo in tv su Italia1.

Le Iene tornano con il secondo appuntamento settimanale a fare compagnia al pubblico di Italia1. Il doppio appuntamento con la trasmissione sta rendendo lo show come il contenuto più importante del canale che grazie alle sue inchieste fornisce ai telespettatori un punto di vista irriverente sulle vicende di casa nostra. Venerdì 12 novembre 2021 tornano Le Iene con l’ormai nota alternanza alla conduzione che vede il ritorno del trio tutto al maschile a lanciare i servizi dal bancone al centro dello studio. Il nuovo appuntamento con lo storico programma va in onda a partire dalle ore 21:20 circa sul canale Mediaset.

Ecco cosa vedremo nella nuova puntata.

L’appuntamento con Le Iene di venerdì 12 novembre 2021

La 25esima edizione de Le Iene è l’appuntamento più importante del palinsesto autunnale di Italia1, dimostrato dal fatto che la stessa rete stia promuovendo da qualche settimana il doppio appuntamento con la trasmissione di Davide Parenti.

Il secondo appuntamento di questa settimana va in scena venerdì 12 novembre 2021 quando al centro dello studio a lanciare i servizi dallo storio bancone ci sarà il trio al maschile che si alterna con quello tutto al femminile.

Per l’occasione la puntata sarà condotta da Matteo Viviani, Giulio Golia e Filippo Roma, le 3 amate iene che si statto dividendo abilmente tra la conduzione ed i loro classici servizi.

Le anticipazioni della nuova puntata de Le Iene

Nella puntata di venerdì 12 novembre 2021 che prende il via su Italia1 a partire dalle ore 21:20 saranno proprie le 3 iene al centro dello studio a lanciare i nuovi servizi della trasmissione che, in qualche caso, li vedranno anche impegnati sul campo.

Spazio alle risate con il servizio della iena Alessandro Onnis che sarà alle prese con le accuse lanciate da I Cugini di Campagna ai Maneskin, rei di averli copiati nel vestiario.

Il servizio vedrà lo storico gruppo musicale alle prese con uno dei successi della band italiana del momento.

E si parlerà anche di Bonus: “I soldi in più li mettiamo tutti noi. Se lo Stato revocasse i bonus, i condomini. L’inchiesta di Luigi Pelazza sui bonus 90% e 110% per le ristrutturazioni edilizie“, spiegano dalla pagina Instagram delle Iene per lanciare il servizio in onda questa sera.

