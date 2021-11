Andrea Iannone a Ballando con le stelle: chi è la nuova fiamma del motociclista Gaia Miracapillo

Chi è

Andrea Iannone, star di Ballando con le stelle, sarebbe coinvolto in una relazione con Gaia Miracapillo, una giovane fashion stylist non molto nota al mondo dello spettacolo.

Andrea Iannone, ex motociclista di Moto Gp, è concorrente a Ballando con le stelle in coppia con Lucrezia Lando, la talentuosa insegnante e sta guidando lo sportivo nel suo percorso all’interno del talent, e le loro esibizioni hanno suscitato l’interesse dei fan sin dalla prima puntata. I due hanno saputo dimostrare la perfetta sintonia richiesta sul palco, con una sensualità e capacità di emozionare il pubblico e la giuria ad ogni performance. Fuori dal programma però il suo cuore sembra appartenere a quella che secondo alcune indiscrezioni sarebbe la sua nuova fiamma: Gaia Miracapillo.

La nuova fidanzata: Gaia Miracapillo

Nel corso di quest’estate, Andrea Iannone è stato avvistato in Sardegna, in compagnia di una misteriosa ragazza bionda: Gaia Maria Miracapillo.

Secondo quando riportato dal magazine Chi, la ragazza sarebbe una giovane fashion stylist, che aspira a diventare influencer. Sul web non appaiono molte notizie su di lei, che sembrerebbe essere particolarmente riservata. Anche Andrea non ha mai parlato pubblicamente della presunta love story con Gaia.

“Hanno preso un lettino e hanno trascorso insieme la giornata. I due stanno facendo di tutto per tenersi lontani da sguardi indiscreti e al mare vanno perfino a farsi il bagno separati” riportava il settimanale Chi.

La vita privata di Andrea Iannone: la relazione con Belen Rodriguez

Nel passato di Andrea Iannone c’è anche una storia con Belen Rodriguez. I due si sarebbero conosciuti qualche anno fa, dopo la rottura di Belen con l’ex marito Stefano di Martino, ma è con l’arrivo della stagione estiva del 2018 che i due finiscono sotto ai riflettori in seguito alla conferma della notizia: la love story è terminata.

Ancora oggi, non ci sono dichiarazioni ufficiali sui motivi della rottura.

Eppure, l’intesa tra Andrea e Belen non sembrava colpita da crisi interne, anche se stando ad alcune indiscrezioni fra di loro vi sarebbero stato alcuni problemi. Secondo alcuni infatti, Belen si sarebbe invaghita di un procuratore sportivo.

Andrea Iannone e la rottura con Giulia De Lellis

L’ex motociclista ha parlato in più occasioni delle sue relazioni passate in vista della nuova esperienza di Ballando con le stelle. “La maggior parte non erano conosciute. E poi parlerei di relazione solo con Belen.

Con Giulia De Lellis sono stati cinque, sei mesi” aveva dichiarato a Chi. Andrea Iannone non sembra quindi aver esitato a lanciare una frecciatina alla ex ragazza, Giulia, che al termine della relazione era tornata con Andrea Damante, senza rilasciare dichiarazioni sulla fine della love story. Stando ai fatti, sembrerebbe che fra i due non sia rimasto un rapporto amichevole.