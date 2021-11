Arisa, da Amici di Maria De Filippi e Ballando con le stelle: il percorso della cantante in tv

Gossip

Arisa è una dei protagonisti della nuova edizione di Ballando con le stelle. Un anno fa è stata impegnata ad Amici come coach e il suo passaggio alla Rai ha destato non poche voci.

È la vincitrice della categoria Nuove proposte al Festival di Sanremo 2009 quando sale sul palco per la prima volta, il suo nome è Rosalba, ma i fan la conoscono come Arisa la cantante dai capelli corti, l’accento inconfondibile e gli occhiali spessi. Recentemente è stata al centro del gossip per via della sua scelta di lasciare il ruolo di coach di canto ad Amici, il programma di Maria De Filippi, per mettersi in gioco come concorrente e Ballando con le stelle.

La sostituzione di Arisa: Lorella Cuccarini prende la sua cattedra ad Amici

All’inizio di agosto, è stato Davide Maggio il primo a rivelare sul suo blog i nuovi progetti della cantante.

“Arisa è in lizza per partecipare alla nuova edizione di Pechino Express” si leggeva infatti sul portale del noto esperto di gossip. Da allora sono trascorsi molti mesi e i fatti sembrerebbero aver smentito l’indiscrezione. Arisa non si è avventurata nel reality, ma non è nemmeno ritornata negli studi di Amici di Maria De Filippi.

La conduttrice, ha dovuto cercare una sostituta nel corpo docenti in tempo record. Lorella Cuccarini è stata scelta al suo posto.

Dopo la conferma da parte di Arisa, per la seconda volta, di non poter partecipare come coach per problemi personali non specificati, Lorella ha cambiato ufficialmente cattedra nel programma, lasciando il ballo per il canto.

Il litigio sui social: Dagospia contro Arisa

In seguito alla diffusione della notizia dell’addio di Arisa al reality show di Maria De Filippi, Dagospia, noto esperto di gossip, non ha esitato a rilasciare alcuni commenti maligni. “Amici, si cambia. La strampalata Arisa non sarà presente nella nuova edizione, un lungo tira e molla ha fatto arenare una complicata trattativa” si leggeva sul suo portale.

Arisa non ha esitato a rispondere sul suo profilo Instagram: “Sono un’artista. E tu? Come sei? Qualcuno lo sa come sei tu? Ti giudica? Ti piacerebbe sentirti giudicato sempre? Sgangherato è un termine che non mi rappresenta. Ciuccio non parlare di ciò che non sai e fatti i ca**i tuoi”.

Il nuovo progetto di Arisa dopo Amici: Ballando con le stelle

Arisa è attualmente concorrente a Ballando con le stelle, in coppia con Vito Coppola, i due hanno vinto la prima puntata con il massimo dei voti. Come dichiarato dalla stessa cantante, non si è mai voluta limitare a progetti musicali, per questo motivo non si è lasciata sfuggire l’opportunità: “Vivere molte vite”.

Fino ad ora, si è esibita in perfetta sintonia con il compagno, Vito, sorprendendo sia il pubblico che la giuria. In queste settimane, Coppola ha parlato del loro rapporto lavorativo nel corso di un’intervista a Domenica In: “Indipendentemente da un’artista io sto conoscendo Rosalba. Lei è una infinità di versioni di se stessa ed è bellissimo perché ci divertiamo tanto”.