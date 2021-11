Ballando con le Stelle: Massimo Ranieri è la guess star della puntata del 13 novembre di Milly Carlucci

Programmi TV

L'attore e cantante sarà in studio per regalere al pubblico un grande medley dei suoi indimendicabili successi.

Il nuovo appuntamento con Ballando con le Stelle che va in onda sabato 13 novembre 2021 sarà alquanto speciale perché la quinta puntata dello show ospiterà in studio non uno ma bensì due ospiti speciali. Per l’occasione si aggiunge alla già annunciata Claudia Gerini, che in qualità di ballerina per una notte cercherà di conquistare il tesoretto da regalare ai ballerini in gara, il conduttore, attore e cantante Massimo Ranieri che a differenza della collega si esibirà in un medley dei suoi più grandi successi.

Massimo Ranieri a Ballando con le Stelle

Massimo Ranieri torna in televisione su Rai1 per rendere felici i suoi tanti appassionati che non lo vedevano impegnato sul piccolo schermo da tanto tempo.

L’occasione sarà una di quelle speciali come l’appuntamento in prima serata con Ballando con le Stelle, show di punta dell’emittente pubblica che settimana dopo settimana sta accompagnando i telespettatori nella gara che vede impegnati i ballerini Vip di questa edizione.

Il grande ed amatissimo cantante, attore e conduttore televisivo sarà la vera e propria star della puntata in onda sabato 13 novembre a partire dalle ore 20:35 circa, quando sarà in studio per farsi uno speciale omaggio ed emozionare i telespettatori a casa e quelli presenti in pubblico presentando un medley dei suoi più grandi successi che hanno scandito la sua carriera lunga e ricca di momenti indimenticabili.

Ballando con le Stelle: Claudia Gerini la nuova bellerina per una notte

La quinta puntata dello show che sarà veramente un appuntamento imperdibile perché oltre alla presenza di Massimo Ranieri, regalerà anche quella dell’apprezzata attrice romana Claudia Gerini. La brava interprete sarà in studio in qualità di ballerina per una notte per mettere in vita la coreografia pensata con il maestro Angelo Madonia e cercare di conquistare un quanto più ricco tesoretto da regalare ai Vip in gara.