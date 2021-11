Conor McGregor provoca su Twitter: “Te lo sei meritato”: Francesco Facchinetti probabile destinatario

TV e Spettacolo

Conor McGregor si è espresso sulla vicenda che l’ha visto coinvolto con Francesco Facchinetti, e l’ha fatto attraverso un duro tweet, poi rimosso. Il campione di arti marziali miste, dopo aver aggredito il cantante lo scorso mese, non si è scusato ma ha ulteriormente rincarato la dose affermando di esserselo meritato. Il tweet è stato poi cancellato, ma il messaggio appare chiaro e indirizzato proprio a Facchinetti.

Conor McGregor contro Francesco Facchinetti: è mistero su Twitter

L’aggressione subita da Francesco Facchinetti da parte di Conor McGregor, a distanza di qualche settimana fa ancora parecchio discutere.

Sulla vicenda si è espresso sempre e solo il cantante, dal video condiviso su Instagram in cui ha raccontato quanto accaduto, sino alla denuncia mossa ai danni del lottatore irlandese. Ai fatti di quella sera, in occasione di una festa in un hotel di Roma, hanno assistito anche molti testimoni che hanno spiegato come l’aggressione furiosa di McGregor sia stata immotivata e improvvisa.

A distanza di poche settimane è il campione di arti marziali miste a tornare sulla vicenda, lanciando una stilettata social.

Bersaglio di un tweet al veleno è, quasi sicuramente, Francesco Facchinetti. “Per chiunque abbia mai preso uno schiaffo da me, non mi dispiace, te lo sei meritato“: questo il messaggio condiviso su Twitter da McGregor. Il tweet è stato successivamente eliminato, così come è stato eliminato un secondo tweet, pubblicato subito dopo e dall’accezione ironica: “Io non cancello i tweet, lo fa il mio maggiordomo“. Il fermo immagine del messaggio è stato ri-condiviso anche dal Corriere della Sera.

Tweet condivisi e poi eliminati: il riferimento è a Francesco Facchinetti?

Sebbene la decisione di eliminarli subito dopo averli creati, i tweet di Conor McGregor hanno comunque fatto subito il giro del web. Non è stato citato direttamente Francesco Facchinetti ma, considerato il clamoroso precedente che li ha visti coinvolti, potrebbe essersi realmente rivolto a lui.

Era il 17 ottobre scorso quando, attraverso alcune Instagram stories, il cantante rivelò di essere stato aggredito da Conor McGregor nel corso di una serata in un hotel romano. Il racconto del campione, apparso in video con il volto tumefatto e il labbro sanguinante, ha destato clamore per un’aggressione subita al termine di una serata di totale divertimento e risate.

Sino all’immotivata reazione del lottatore, che ha sferrato più di un pugno a Facchinetti di fronte allo sguardo incredulo dei presenti. Immediata la decisione del cantante di denunciarlo.