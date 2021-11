Cuori, anticipazioni della fiction che torna su Rai 1 domenica 14 novembre: la trama degli episodi 9 e 10

Serie TV - Fiction

Rai 1 nella prima serata di domenica continua ad ospitare la nuova fiction dal titolo Cuori che sta conquistando il pubblico con la storia vera e di un gruppo di cardiochirurghi italiani che rivoluzionò la loro branca. Tornano in onda gli interpreti Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati ed i loro personaggi nell’appuntamento di domenica 14 novembre 2021 con due nuovi episodi della serie girata a Torino. Leggi le anticipazioni delle trame dei due nuovi episodi di Cuori in onda domenica 14 novembre 2021 e dal titolo di Suzanne e Corto circuito.

Cuori: il quinto appuntamento con la fiction in onda su Rai1

Domenica 14 novembre 2021 va in onda il quinto appuntamento con Cuori, che torna in onda su Rai1 a partire sempre alle ore 21:30 circa con il nono e decimo episodio stagionale.

Torneranno a fare compagnia al pubblico i personaggi interpretati dagli attori Daniele Pecci, Pilar Fogliati e Matteo Martari, con quest’ultimo che recentemente in una intervista ha parlato di se stesso e proprio della fiction di Rai1 che lo sta portando alla ribalta.

Cuori: le anticipazioni della trama del nono e decimo episodio

La puntata in onda domenica 14 novembre 2021 sarà nuovamente composta da due episodi, con il primo di serata dal titolo Suzanne.

Al centro dell’attenzione finirà un noto playboy di Torino che dopo un malore in discoteca finirà in ospedale. A salvarlo nel locale ci penserà Alberto che era lì in compagnia di Karen e gli presterà primo soccorso.

Gianni Sciortino, una volta arrivato in ospedale, attira l’attenzione di tutti i pazienti che vengono a sapere del ricovero ma sarà lui ad attenzionare ciò che accade intorno a lui rendendosi conto del legame ed interesse che vede coinvolti Alberto e Delia.

La seconda puntata ha il titolo di Corto circuito e vedrà protagonista Mosca. L’uomo infatti sarà infuriato con Cesare perché insospettito dal suo soggiorno in America. Il suo misterioso allontanamento manderà in tilt la squadra di medici mentre dovrà affrontare una emergenza che vede il rifiuto da parte di una donna di farsi operare. Ma a sorpresa quella che sparirà nel nulla sarà Delia.