Mara Venier ricorda Giampiero Galeazzi a Domenica In: la conduttrice apre la puntata tra le lacrime

A Domenica In va in scena un commosso ricordo di Giampiero Galeazzi, che ci ha lasciati pochi giorni fa. Mara Venier non trattiene le lacrime ricordando il cronista sportivo e suo grande amico, accogliendo in studio e in video-collegamento ospiti e amici del compianto “Bisteccone”. “Giampiero rimarrà sempre vicino a me“, le dolorose parole della conduttrice prima di introdurre l’omaggio corale a Galeazzi.

Mara Venier in lacrime: il commosso ricordo di Giampiero Galeazzi

Mara Venier apre la nuova puntata di Domenica In nel ricordo di Giampiero Galeazzi.

Il cronista sportivo, che ci ha lasciati pochi giorni fa, è stato un grandissimo amico della conduttrice e la sua ultima ospitata tv avvenne proprio nello studio di Domenica In. A inizio puntata è doveroso un grande omaggio al grande “Bisteccone”, con la “zia Mara” che non trattiene le lacrime introducendo la diretta: “La puntata di oggi comincia in una maniera diversa da sempre. Devo dire che c’è anche molta tristezza, perché abbiamo perso un amico vostro, un amico carissimo degli amici che sono qua e che tra poco vi presenterò“.

Mara Venier, che ha ricordato ‘Bisteccone’ anche sui social una volta appresa la notizia della scomparsa, descrive anche il profondo legame che li ha sempre uniti: “Per quanto mi riguarda ho perso Bisteccone mio, con il quale ho condiviso anni meravigliosi di una bellissima amicizia durata negli anni e che durerà sempre. Giampiero rimarrà sempre vicino a me, non se ne andrà mai“. E si augura che questo omaggio sia fatto nel segno del sorriso, quello che il grande cronista avrebbe sicuramente voluto: “Spero di riuscire ad avere un sorriso e spero di fare questo ricordo di Giampiero con un sorriso, perché questo lui vorrebbe“.

Domenica In: tanti ospiti per ricordare “Bisteccone”

Tantissimi gli ospiti, in studio e in video-collegamento, che Mara Venier ha voluto invitare per questo omaggio corale a Giampiero Galeazzi. Ci sono Paolo De Andreis, storico dirigente della Rai, e il giornalista Fabrizio Maffei, grande amico del cronista e con il quale lavorò. Ci sono anche l’attore Stefano Masciarelli, il giornalista Marino Bartoletti. Presenti anche l’ex tennista Adriano Panatta, l’allenatore del Bologna Siniša Mihajlović e l’ex canottiere Giuseppe Abbagnale.

In video-collegamento anche alcuni componenti della grande famiglia del Circolo Canottieri Roma, di cui Giampiero Galeazzi ha fatto parte.

Esponenti del giornalismo, della televisione e dello sport tutti uniti per omaggiarne il ricordo, coordinati da una emozionatissima Mara Venier.