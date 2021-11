Sherlock Holmes – Gioco di ombre: trama, cast e curiosità del film con Robert Downey Jr. su Italia 1

TV e Spettacolo

Il divo hollywoodiano torna nei panni del detective più amato di sempre per la seconda avventura del duo Holmes - Watson. La trama ed il cast del film in onda su Italia1 a partire dalle ore 21:30.

La prima serata di Italia1 domenica 14 novembre 2021 continua la saga dedicata al detective privato più famoso ed amato del mondo. La pellicola Sherlock Holmes – Gioco di ombre va in onda sul canale Mediaset a partire dalle ore 21:20 circa quando torna il personaggio interpretato dal divo Robert Downey Jr. in compagnia del fidato dottor Watson interpretato ancora una volta da Jude Law per risolvere un altro intricato caso sempre vicino all’iconico 221B di Baker Street. La trama completa ed il cast del film in onda questa sera su Italia1.

Sherlock Holmes – Gioco di ombre: il cast e le curiosità del film

Sherlock Holmes – Gioco di ombre (dal titolo in lingua originale di Sherlock Holmes: A Game of Shadows) è un film del 2011 diretto da Guy Ritchie, famoso regista britannico che già si era occupato nel 2009 del primo capito di questa saga dal solo titolo di Sherlock Holmes.

La sceneggiatura di questo secondo capitolo è ampiamente ispirata da un racconto scritto dall’autore scozzese Sir Arthur Conan Doyle e dal titolo L’ultima avventura.

Torna sugli schermi italiani il personaggio iconico interpretato dal divo Hollywoodiano Robert Downey Jr.

al fianco nuovamente del dottor Watson interpretato dall’altro apprezzato attore Jude Law. Tra gli altri interpreti della pellicola figurano Noomi Rapace, Jared Harris, Stephen Fry, Paul Anderson e Kelly Reilly.

Sherlock Holmes – Gioco di ombre: la trama del film

Sherlock Holmes cercherà di capire di più dei rapporti tesi tra Germania e Francia che intorno al 1891 stavano vivendo un momento complicato della loro storia caratterizzato da attenti di matrice dubbia, con alcuni che davano la colpa agli anarchici mentre altri incolpavano i nazionalisti.

Il detective non ha però questa idea ed esprime al fidato Watson, prossimo alle nozze, che secondo lui ci sarebbe dietro il professor James Moriarty. Ai due toccherà sventare i piani contorti del professor tra un addio al nubilato ed un festeggiamento per il matrimonio dell’amico che avrà delle remore ad accettare l’ultima missione.