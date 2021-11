Grande Fratello Vip 6: ecco chi potrebbe entrare nella casa. I rumors sui nomi dei nuovi inquilini

Programmi TV

Alfonso Signorini sarebbe pronto a sancire l'ingresso in casa di alcuni nuovi Vipponi per rinvigorire le dinamiche e fare fronte alla necessità di andare avanti fino a marzo 2022. Tutti i rumors.

Sono giorni ricchi di novità quelli che sta vivendo il Grande Fratello Vip con i suoi inquilini che ignari di tutto continuano a far parlare di loro. Infatti dopo la decisione da parte di Mediaset di prolungare il programma, resa ufficiale qualche giorno fa con un comunicato stampa, in queste ore si fa un gran parlare per capire chi possa entrare nella casa a rinvigorire le dinamiche per riuscire a tirare avanti fino marzo 2022. Sono già tanti i nomi circolati intorno al reality e che parrebbero essere in procinto di entrare per sconvolgere la quotidianità degli inquilini. Ecco tutti gli ultimi rumors con le possibili entrate nella casa del Grande Fratello Vip 6.

Grande Fratello Vip 6: il prolungamento e le voci sui nuovi ingressi

La notizia dell’allungamento del Grande Fratello Vip6 ovviamente doveva avere qualche conseguenza per il reality che gioco forza ha bisogno di allungare il brodo per arrivare a marzo 2022. E quale sarebbe il modo migliore se non introdurre in casa dei nuovi inquilini?

Come già successo l’anno passato con il prolungamento del reality ai 6 mesi di lunghezza, record che dovrebbe essere battuto da questa edizione, anche questa edizione vivrà il suo punto cruciale tra un mese quando in realtà si sarebbe dovuta concludere l’avventura dei Vipponi.

Per questo motivo servirà introdurre carne fresca da dare in pasto al pubblico, o per meglio dire nuove dinamiche.

I nomi papabili per l’ingresso in casa

In tal senso sono tante le indiscrezioni circolate nelle ultime ore che vedrebbero tanti noti personaggi dello spettacolo in procinto di entrare in casa. Come riportato da TvBlog, i primi Vip a dover entrare in casa sarebbero Patrizia Pellegrino, showgirl che ha già partecipato ad un reality, e Nathalie Caldonazzo, attrice e soubrette tornata in voga dopo la partecipazione a Temptation Island, che da oggi dovrebbe iniziare ad affrontare l’isolamento che la porterà a fare l’ingresso in casa.

Altri nomi in quota ingresso vedrebbero poi vicina ad un ritorno in casa l’esuberante Valeria Marini insieme a Maria Monsè, come anticipato da Deianira.