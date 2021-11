Grande Fratello Vip anticipazioni: ospiti e argomenti della nuova puntata in onda lunedì 15 novembre

Programmi TV

Su Canale5 va in onda la nuova puntata del reality show a partire dalle ore 21:30. Leggi le anticipazioni dei temi che si tratteranno in puntata in compagnia di tanti ospiti.

Lunedì 15 novembre 2021 torna in onda su Canale5 il Grande Fratello Vip 6. Il reality show torna a pochi giorni dalla conferma ufficiale del suo prolungamento che sta di fatto facendo ragionare gli auturi su chi mandare dentro la casa per andare avanti fino a marzo 2022. Il presentatore Alfonso Signorini, in compagnia come sempre di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, conduce il primo appuntamento settimanale dalle ore 21:30 circa sempre su Canale5. La puntata svelerà chi sarà il preferito del pubblico tra Le sorelle Selassiè, Soleil e Sophie ed affronterà tutte le nuove tematiche innescatesi in questi giorni dopo l’ennesimo confronto di Delia Duran con l’influencer italo-americana e farà vedere al pubblico la festa dedicata al compleanno di Giucas.

La nuova puntata di lunedì 15 novembre del GF Vip 6

Torna oggi lunedì 15 novembre 2021 su Canale 5 il Grande Fratello Vip 6. I protagonisti della nuova puntata del reality show saranno ovviamente i concorrenti che continuano ad appassionare il pubblico di tv e social sempre pronti a commentare le gesta dei loro beniamini.

Alfonso Signorini ritorna al centro dello studio per commentare le vicende della casa e svelare l’esito del televoto per il preferito del pubblico tra Soleil, Sophie e Le sorelle Selassiè. Saranno tani i temi da trattare tra i quali gli strascichi del triangolo Soleil – Alex Belli – Delia Duran anche se non mancheranno le sorprese per gli ospiti della casa.

Le anticipazioni della puntata di questa sera

Quella di lunedì 15 novembre 2021 si appresta ad essere una puntata tutta da gustare in onda sempre su Canale5 a partire dalle ore 21:30 circa.

Come spesso accade qualche ora prima della puntata, spulciamo tra le anticipazioni che circolano sul web e che riguardano quello che succederà durante il nuovo appuntamento. Come riportato da Today.it, nella puntata di oggi avrà una bella sorpresa l’attore Alex Belli. Il marito di Delia Duran potrà divedere l’amico Mirko Gancitano, che entrerà in casa per infondergli forza e strappargli qualche sorriso.

Protagonista di puntata, come spesso accade, anche Giucas Casella che avrà modo di vedere suo figlio James proprio nel giorno del suo compleanno.

