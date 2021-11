Maltempo in Italia: allerta della Protezione Civile in molte regioni. Le immagini dei disastri

Cronaca Italia

La seconda metà di novembre si apre con una situazione di diffuso maltempo nel nostro Paese. Nelle ultime ore, molte regioni sono state interessate da piogge e nubifragi e nei prossimi giorni le condizioni meteo non sembrano essere destinate a migliorare. La Protezione Civile ha esteso l’allerta in molte zone d’Italia. I Vigili del Fuoco hanno invece diffuso le immagini dei disastri che hanno richiesto il loro intervento.

Maltempo in Italia, paura in Sardegna e Basilicata: è allerta

Nella giornata di ieri, un uomo di 80 anni è morto in Sardegna, a Sant’Arresi, nella zona della Sulcis, a causa del maltempo.

Stando alle informazioni note sulla triste vicenda, pare che l’anziano sia stato travolto da un’ondata di acqua dovuta al nubifragio, mentre cercava di uscire dalla sua automobile. Con un comunicato giunto in queste ore alla redazione di The Social Post, la Protezione Civile ha informato sulla scelta di istituire l’allerta arancione per rischio idrogeologico su alcuni settori dell’Isola. L’allerta è stata diffusa anche in Basilicata, dove si sono verificate precipitazioni da sparse a diffuse.

Per tutta la giornata di oggi, il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ha disposto la “chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado, nonché chiusura di parchi, impianti sportivi, biblioteche e musei, asili nido,anche al fine limitare la circolazione nelle strade ed i pericoli conseguenti”. Questo è quanto si apprende sul sito dell’amministrazione comunale. Polizia e Protezione Civile, fa sapere Adnkronos, stanno provvedendo alle operazioni di deflusso delle acque.

Bollettino meteo della Protezione Civile: allerta in molte regioni

Basilicata e Sardegna non sono le uniche regioni interessate da uno stato di allerta.

La Protezioni Civile ha infatti decretato l’allerta gialla sui settori di Piemonte, Lombardia, Toscana, Lazio, Sicilia, sull’intera Puglia, Calabria e sui bacini di Basilicata e Sardegna non interessati da allerta arancione. Proprio in queste zone si stanno già verificando precipitazioni sparse, a carattere di rovescio o temporale.

Maltempo in Sardegna: diffuse le immagini dei soccorsi

Sulla pagina Twitter dei Vigili del Fuoco, nelle ultime ore sono apparse molte immagini che mostrano la situazione causata dal maltempo in Sardegna.

Qui infatti, da ieri stanno avendo luogo operazioni di recupero e salvataggio di persone, con l’impiego di elicotteri. Ieri sono state recuperate 5 persone a Villa San Pietro. Sempre nella zona è stato stabilito il contatto con 4 cacciatori dispersi. Questi ultimi sono stati trasportati in zone sicure e quindi recuperati.

In questi istanti, i Vigili del Fuoco hanno fatto sapere che ieri sono stati svolti ben 85 interventi a Cagliari, a causa del maltempo. Già a partire dalle prime ore di qesta mattina, alcune squadre di sono messe a lavoro a Villa San Pietro.

50 interventi svolti dai #vigilidelfuoco per #maltempo a #Cagliari. A Villa San Pietro recuperate con l'elicottero 5 persone isolate per l'acqua alta e stabilito contatto con 4 cacciatori dispersi. Ritrovato deceduto il corpo dell'anziano disperso a Sant'Anna Arresi #14novembre pic.twitter.com/H974td3xQI — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) November 14, 2021

🔴 #Cagliari, aggiornamento #maltempo: soccorsi dall’elicottero Drago VF61 dei #vigilidelfuoco a Villa San Pietro i 4 cacciatori segnalati come dispersi. Issati con il verricello, sono stati traportati in zona sicura per consentire il successivo recupero #14novembre pic.twitter.com/Bc6Gw7LmaD — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) November 14, 2021