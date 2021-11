Maurizio Costanzo Show anticipazioni: in studio arrivano Stefania Orlando e Tommaso Zorzi

Programmi TV

Il duo Zorzando arriva in studio per partecipare al noto programma del conduttore. I due amatissimi si racconteranno in una nuova puntata del Maurizio Costanzo Show.

Il Maurizio Costanzo Show è un appuntamento imperdibile per gli amanti dello spettacolo da sempre abituati a gustarsi le interviste particolari che il conduttore conduce con sapienza da ormai 40 anni. Ogni puntata del programma consente di scoprire aspetti degli ospiti magari poco noti al grande pubblico che ne approfitta per trovare una nuova sfumatura ai suoi beniamini presenti in studio. E pare proprio che la puntata in onda mercoledì 17 novembre possa nuovamente offrire questa opportunità ai telespettatori dello show dato che le anticipazioni di puntata riportano la presenza tra il parterre della trasmissione di due beniamini, soprattutto di quello più giovane.

Stiamo parlando di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando.

Al Maurizio Costanzo Show anticipazioni 17 novembre

La terza puntata della 40esima edizione del Maurizio Costanzo Show sarà ovviamente ricca di tanti ospiti che andranno ad impreziosire il parterre al fianco del giornalista per una nuova interessante puntata. L’appuntamento è come sempre fissato su Canale5 nella seconda serata di mercoledì 17 novembre 2021 e più precisamente a partire dalle ore 23:50 circa.

L’occasione è di quelle ghiotte per ritrovare amici e ospiti graditi della trasmissione pronti a raccontarsi a Maurizio Costanzo ed al pubblico intero come ai prima d’ora.

Stefania Orlando e Tommaso Zorzi alla corte di Costanzo

Stando alle anticipazioni fatte trapelare da TvBlog.it, nella prossima puntata della trasmissione arriveranno per impreziosire il già ampio salotto ricco di ospiti due protagonisti della televisione amati dai giovanissimi. Le indiscrezioni rendono infatti noto che ci saranno in studio Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, seguitissimi protagonisti della scorsa edizione del Grande Fratello Vip5 che li ha ribattezzati come il duo d’oro Zorzando.

I due si racconteranno attraverso le loro ultime avventure televisive ed i progetti futuri con Zorzi lanciatissimo verso la conquista del pubblico generalista con la sua partecipazione a Drag Race Queen mentre la Orlando è fresca partecipante con successo a Tale e quale Show.