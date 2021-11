Mirko Gancitano chi è: tutto sull’amico di Alex Belli del Grande Fratello Vip e promesso sposo di Guenda Goria

Chi è

Mirko Gancitano è uno dei migliori amici di Alex Belli, attuale concorrente del Grande Fratello Vip. Il suo nome non è noto ai più, ma ha comunque avuto modo di farsi conoscere negli ultimi mesi per la sua storia d’amore con la fidanzata Guenda Goria, con la quale convolerà presto a nozze. Di origine siciliana, cerchiamo di carpire qualche dettaglio in più sull’identikit di questo giovane ragazzo.

Mirko Gancitano: chi è il fidanzato e promesso sposo di Guenda Goria

Mirko Gancitano, stando alla biografia che lo presenta sul proprio profilo Instagram, è un regista ed inviato televisivo.

Di origine siciliane, il ragazzo vanta alcune importanti partecipazioni televisive: fra queste, alcune l’hanno visto sul piccolo schermo a La prova del cuoco su Rai1 fra il 2017 e il 2018. Ma la televisione lo ha reso ancor più noto al grande pubblico per essere il fidanzato di Guenda Goria, ex concorrente del Grande Fratello Vip. La coppia si è conosciuta dopo l’uscita della ragazza dalla Casa di Cinecittà e si è ufficialmente fidanzata nell’aprile di quest’anno.

Dopo alcuni mesi di fidanzamento è arrivata la fatidica proposta di matrimonio: la coppia convolerà a nozze il prossimo anno.

E lo hanno annunciato anche in occasione dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, che ha visto Amedeo Goria protagonista sino all’eliminazione di poche settimane fa. In passerella, infatti, Mirko Gancitano e Guenda Goria hanno avuto modo di incontrare il giornalista e padre della ragazza. E, in quell’occasione, Gancitano gli chiese la mano della figlia, ricevendo una risposta positiva e rendendo Amedeo felice per la bellissima notizia ricevuta.

Mirko Gancitano e l’amicizia con Alex Belli

Ma Mirko Gancitano non è solo il fidanzato e promesso sposo di Guenda Goria.

Il ragazzo, infatti, è conosciuto da una buona fetta di pubblico anche per la sua stretta e longeva amicizia con un altro vippone del Grande Fratello Vip, attualmente ancora nella Casa: Alex Belli. La loro amicizia è talmente importante che Gancitano è stato anche suo testimone di nozze. A legarli, oltre a una sincera amicizia, anche un sodalizio professionale: i due, infatti, avrebbero collaborato in diverse occasioni.

Di questa amicizia potrebbe parlarne presto Alfonso Signorini, magari invitando lo stesso Gancitano nella Casa di Cinecittà per una sorpresa ad Alex Belli.