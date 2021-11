Guenda Goria e Mirko Gancitano si sposano: svelati i primi dettagli sul loro futuro matrimonio

Gossip

Dopo pochi mesi dall’inizio della loro relazione, Guenda Goria e Mirko Gancitano hanno annunciato l’intenzione di sposarsi. A rendere note le nozze al pubblico sono stati i diretti interessati durante una puntata del Grande Fratello Vip. Ora però iniziano a emergere i primi interessanti dettagli sull’evento: dalla data, alla location, fino al nome dei testimoni.

Guenda Goria si sposa, l’annuncio di matrimonio al GF Vip

Nel corso di una delle puntante della nuova edizione del Grande Fratello Vip, Guenda Goria ha fatto una splendida sorpresa al padre Amedeo che, in nomination, stava aspettando l’esito del televoto.

Proprio la serata in cui è avvenuto il romantico episodio, il “vippone” è poi uscito dal reality, Amedeo Goria è stato protagonista di una scena come non se ne vedevano da tempo. Dopo un bellissimo confronto con la figlia, le trame del discorso sono passate nelle mani di Mirko Gancitano.

Il fidanzato di Guenda ha chiesto la sua mano al giornalista sporitvo che, visibilmente commosso, ha dato il suo benestare. Ora, a pochi giorni dall’annuncio, arrivano i primi dettagli sul loro futuro matrimonio.

Svelati i primi dettagli sul matrimonio

Intervistata dal settimanale Nuovo Tv Guenda Goria ha svelato i primi dettagli del matrimonio che si terrà nell’estate 2022.

La figlia di Maria Teresa Ruta ha assicurato che si tratterà di un evento in grande stile. Essendo entrambi molto credenti, lei e Mirko celebreranno il rito in chiesa e l’abito sarà rigorosamente: “Bianco, teatrale e con qualche elemento divertente.”

Ad oggi non sappiamo ancora con certezza né la data né la location precisa in cui si svolgerà il matrimonio ma abbiamo già delle conferme. I testimoni saranno Alex Belli e la moglie Delia Duran. Oltre ad essere colleghi infatti, Mirko e Alex sono intimi amici. Lo dimostra il fatto che la neo coppia Goria-Gancitano era stata scelta a sua volta come testimone delle nozze di Alex e Delia, celebrate nell’estate 2021.

Guenda Goria e Mirko Gancitano: “Dopo le nozze penseremo ad allargare la famiglia”

Nel corso dell’intervista Guenda Goria ha parlato della volontà di allargare la famiglia e del desiderio di Mirko di diventare presto padre. Al settimanale ha confessato: “Sicuramente le possibilità per me saranno poche, però sono comunque fiduciosa del fatto che con l’amore, una preghiera e un po’ di fortuna ci si possa riuscire!”

La riflessione trova le sue radici nelle sue condizioni di salute.

Guenda infatti soffre di endometriosi e, solo un paio di mesi fa, si è dovuta sottoporre ad un intervento. L’operazione è andata molto bene ma, nonostante ciò, è consapevole che questa patologia potrebbe rendere più difficile il percorso verso la maternità. Si stima infatti che circa il 30% delle donne affette da questa malattia abbiano problemi a raggiungere una gravidanza in modo naturale.

La storia d’amore tra Guenda Goria e Mirko Gancitano

Mirko Gancitano, classe ’91, è nato a Mazara del Vallo ma per motivi lavorativi si divide tra Milano e Roma. Ha studiato Televisione e Cross Media presso l’università IULM ed oggi è un videomaker freelance e producer.

Lavora per l’agenzia di Alex Belli e, durante la pandemia, si è fatto notare anche come talentoso fotografo, realizzando un reportage su Cuba, isola nella quale è rimasto bloccato durante i periodi più bui della diffusione del Covid-19. Parallelamente si è dedicato anche al cinema e alla televisione ed ha un corposo profilo Instagram seguito da oltre 44mila follower.

Archiviata la storia con Telemaco Dell’Aquila, dopo turbolenti tira e molla, Guenda Goria conosce Mirko Gancitano a Sharm el Sheik nell’aprile 2021.

Lei è in vacanza nella sua casa al Domina Coral Bay mentre lui si trova in Egitto per lavoro. La scintilla si accende subito e i due, da allora, fanno coppia fissa.