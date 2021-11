Oroscopo Paolo Fox Pesci domani 16 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 16 novembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno dei Pesci! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Carissimi amici dei Pesci, questa vostra giornata di martedì sembra ancora essere sostenuta e retta dall’ottima Venere positiva per l’amore. Tuttavia, sempre in questo campo sembra che possiate perdere la pazienza per una ragione futile, inutile dirvi di evitarlo, non ne vale la pena.

Il lavoro regala delle ottime novità, utilissime per il futuro!

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox del 16 novembre per tutti i segni:

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 16 novembre: amore

Molto bene, insomma, almeno a livello astrale, per quanto riguarda la giornata amorosa, con una splendida Venere pronta a sostenervi!

Occhio solamente ai litigi, una qualche questione economica potrebbe farvi perdere le staffe, ma non dovete farlo pesare sulla vostra dolce metà, non ora che avete recuperato con così tanto impegno il rapporto in crisi!

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 16 novembre: lavoro

Dal punto di vista del lavoro, invece, questa giornata di martedì, come d’altronde ormai da una settimana a questa parte, sembra essere ottima! Le idee non mancano e potrebbero condurvi verso delle importanti novità che in un futuro abbastanza vicino vi permetteranno di assaporare per un attimo il successo che da così tanto tempo inseguite!

La settimana che vi attende, cari Pesci

Occhio alla Luna in questa vostra settimana, cari Pesci, perché, seppur sembri volervi lasciare tranquilli fino al fine settimana, da venerdì vi porterà un po’ indietro rispetto ai passi avanti fatti nelle ultime settimane. Nuovamente vi spingerà a pensare al passato, riaccendendo qualche fastidio superato con non poche difficoltà.

Leggi anche le previsioni settimanali di Paolo Fox per gli altri segni