Oroscopo Paolo Fox Sagittario domani 16 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 16 novembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno del Sagittario! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Questo periodo, cari amici del Sagittario, sembra poter costituire una qualche svolta per la vostra vita, anche se non è ben chiaro in quale campo dovrebbe attendervi.

Sia sul lavoro che in amore le varie situazioni sembrano essere ora piuttosto calme, ma sta a voi decidere se qualcosa non vi piace e se sia o meno arrivata l’ora di cambiare definitivamente pagina!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 16 novembre: amore

Per quanto riguarda la sfera amorosa, carissimi amici del Sagittario, in questo ottimo momento astrale, con la Luna dalla vostra parte, potreste riuscire a mettere la parola fine a qualche possibile contrasto.

Tuttavia, se le cose tra voi e il partner fossero già salde, allora forse è arrivato il momento di cominciare a pensare a qualche passo avanti per il futuro!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 16 novembre: lavoro

Il lavoro, invece, nell’ultimo periodo non sembra avervi regalato nessuna particolare soddisfazione o stimolo, cari amici del Sagittario, causandovi una notevole sensazione di monotonia e noia. Questa giornata non sarà da meno, ma se vi foste impegnati nell’ultimo periodo, forse una piccola novità potrebbe svoltare completamente la vostra giornata!

La settimana che vi attende, cari Sagittario

Amici del Sagittario, la vostra settimana sembra essere veramente ottima e gratificante, e tutto sembra andare per il verso giusto! Giovedì forse le cose potrebbero rallentare leggermente, ma senza che dobbiate affrontarne alcuna conseguenza! In amore tutto va benissimo, con una nuova emotività pronta a migliore le cose con la vostra dolce metà!

