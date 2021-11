Cuori, anticipazioni della fiction che torna su Rai 1 martedì 16 novembre: la trama degli episodi 11 e 12

Serie TV - Fiction

Rai 1 nella prima serata di martedì propone un appuntamento speciale con la nuova fiction dal titolo Cuori che sta per la prima volta va in onda con un doppio appuntamento settimanale. Il pubblico potrà continuare a gustarsi la storia di questi cardiochirurghi italiani rivoluzionari interpretati da Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati. L’appuntamento è fissato per martedì 16 novembre 2021 con due episodi inediti. Leggi le anticipazioni delle trame dei due nuovi episodi di Cuori in onda martedì 16 novembre 2021 e dal titolo di Miracoli e La scelta di Mosca.

Cuori: il sesto appuntamento con la fiction in onda su Rai 1

Martedì 16 novembre 2021 va in onda, in un appuntamento speciale, il sesto appuntamento con la fiction Cuori, che torna in onda su Rai1 a partire sempre alle ore 21:30 circa con l’undicesimo e dodicesimo episodio stagionale.

Torneranno quindi a stretto giro di posta i personaggi interpretati dagli attori Daniele Pecci, Pilar Fogliati e Matteo Martari, dopo le vicende andate in onda domenica 14 novembre 2021.

Cuori: le anticipazioni della trama dell’undicesimo e dodicesimo episodio

La puntata speciale in onda martedì 16 novembre 2021 sarà nuovamente composta da due episodi, con il primo di serata dal titolo MIracoli.

Cesare con il suo rientro in Italia metterà in difficoltà Delia e Alberto, che saranno in difficoltà a nascondere quello che è successo fra loro e che vorrebbero tanto poter raccontare. Alberto infatti sarà quasi sul piede di dichiarare il suo amore per la chirurga ma Delia sembra ancora avere delle remore, spaventata dal passato che hanno vissuto insieme. Il rientro del primario è un duro colpo soprattutto per Mosca, che sarà messo con le spalle al muro per il suo operato alquanto discutibile.

Il secondo episodio di serata ha il titolo La scelta di Mosca e metterà in difficolta parecchi dottori dell’ospedale ma l’attenzione sarà tutto rivolta sul caso di una nuova paziente di nome Margherita Bottai. La donna dopo aver affrontato una discussione con il marito, ha un problema cardiaco e viene operata d’urgenza. Nonostante l’operazione avvenga con successo la donna è ancora ad affrontare delle difficoltà con le sue condizioni che restano critiche. Sarà Delia a prendersi la responsabilità di intervenire con una tecnica che ha visto a Houston e che nessuno ha mai provato in Italia.

La dottoressa deciderà comunque di usarla, assumendosene tutte le responsabilità.