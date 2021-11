Alessia Marcuzzi sul ritorno in tv: la conduttrice rompe il silenzio e risponde alle domande dei fan

Gossip

Alessia Marcuzzi è uno dei volti più noti della televisione italiana. Per anni ha condotto sui canali Mediaset programmi come L’isola dei Famosi e Le Iene. Ad agosto 2021 ha preso la decisione di lasciare dopo una lunga carriera la rete televisiva del “Biscione”. Molti fan della conduttrice si chiedono da mesi di cosa si stia occupando e recentemente lei ha risposto ad alcune domande in merito alla sua carriera.

Alessia Marcuzzi lascia Mediaset: i suoi impegni lontano dalla tv

Dopo aver annunciato l’addio a Mediaset con una lunga lettera postata sul suo profilo Instagram, Alessia Marcuzzi si è dedicata a nuovi progetti.

La conduttrice si è, infatti, dedicata alla gestione di due società: Marks&Angels e Luce Beauty. La prima è un’azienda fondata nel 2012 da Marcuzzi ed è il suo primo progetto imprenditoriale. Si occupa di produzione artigianale di borse. Il secondo è un brand di cosmetici e i prodotti sono totalmente clean beauty, biologici e con ingredienti di origine naturale. Alessia Marcuzzi ha continuato anche la sua attività sul sito LaPinella, il suo personal magazine.

Alessia Marcuzzi e il ritorno in televisione: quando succederà

In un post su Instagram del 15 novembre, l’ex conduttrice ha annunciato l’apertura di un momento settimanale in cui risponderà alle domande dei fan per parlare di “chiacchiere e consigli di stile, di amore, di lavoro, di bellezza, di cazzate…tutto!”. Ogni martedì alle 21.00 Marcuzzi aprirà una box domande nelle storie e ognuno potrà chiedere quello che preferisce. Proprio in queste ore, qualcuno fra il suo pubblico le ha domandato: “Quando ti rivedremo in tv? Ci manchi”. Alessia Marcuzzi ha risposto con un video: “Anche voi mi mancate un sacco.

Tornerò quando sarò pronta”.

Alessia Marcuzzi e le indiscrezioni sull’arrivo in Rai

Recentemente sono circolate delle voci su una possibile sostituzione in casa Rai. Bianca Guaccero potrebbe infatti lasciare il timone della sua trasmissione in onda su Rai 2, per lasciare il posto proprio a Alessia Marcuzzi. Secondo il settimanale Nuovo, Alessia Marcuzzi potrebbe prendere parte a un nuovo programma che, si vocifera, potrebbe andare in onda al posto della trasmissione Detto Fatto, prossima alla chiusura. Marcuzzi potrebbe quindi diventare il nuovo volto della Rai.