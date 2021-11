Maurizio Costanzo Show: ospiti e anticipazioni terza puntata. C’è anche Alessandro Di Battista

Programmi TV

Il conduttore torna su Canale5 con il terzo appuntamento del suo storico show. Scopri tutti i nomi dei personaggi famosi che raggiungeranno in studio Maurizio Costanzo per dare vita alla nuova puntata.

La seconda serata di Canale 5 è ormai la casa di Maurizio Costanzo, che si è preso questo slot nella programmazione della rete con la sua storica trasmissione di successo. Il conduttore è pronto a tornare in onda con la terza puntata dello storico Maurizio Costanzo Show a partire dalle ore 23:50 di mercoledì 17 novembre 2021, quando a fargli compagnia nel famoso studio ci saranno tanti amici ed ospiti della trasmissione. Tutto quello che sappiamo sul terzo appuntamento con il Maurizio Costanzo Show ed i nomi di tutti gli ospiti presenti in studio che faranno compagnia al conduttore ed al pubblico.

Maurizio Costanzo Show: la terza puntata della quarantesima edizione

Mercoledì 17 novembre 2021 torna su Canale5 in seconda serata il programma condotto da Maurizio Costanzo per la 40esima edizione. Un record per la televisione italiana che il giornalista romano sta portando avanti alla grande con le sue solite interviste all’ampio parterre ricco di ospiti.

Il Maurizio Costanzo Show prenderà il via come al solito a partire dalle ore 23:55 circa sempre sulla stessa rete e continuerà a proporre al pubblico la sua storica formula vincente, nella quale non pmancheranno tantissimi ospiti ed amici della trasmissione.

Maurizio Costanzo Show: gli ospiti della seconda puntata del 17 novembre

Il giornalista torna al centro dello studio a dirigere il traffico tra i tanti ospiti che lo raggiungeranno per riempire le sedie poste al suo fianco. Nella puntata del 17 novembre 2021 Maurizio Costanzo, come anticipatovi qualche giorno fa, tornerà a far ricomporre l’amatissimo duo Zorzando, formatosi durante il Grande Fratello Vip dello scorso anno, ospitando Tommaso Zorzi e Stefania Orlando.

Al loro fianco ci saranno anche il politico Alessandro Di Battista e la sua compagna Sahra Lahouasnia, oltre al ritorno del conduttore Piero Chiambretti. Ed ancora i giornalisti sportivi Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni, noto giurato di Ballando con le Stelle e direttore del Corriere dello Sport, la contessa romana Marisela Federici, l’irriverente conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani ed anche l’attrice Drusilla Foer oltre al crossdresser Stefano Ferri che presenterà il suo libro nel quale racconta la sua esperienza di vita.

Maurizio Costanzo e il futuro politico di Alessandro Di Battista

“La vita politica mi ha dato anche tante delusioni, tanto è vero che sono uscito dal movimento 5 stelle e ne ho sofferto“, ha ricordato il Dibba in trasmissione, svela Witty.

Per pensare al futuro c’è tempo pare: “Con calma… Non so se in realtà ci sia bisogno di un nuovo movimento o partito, fatto sta che oggi faccio delle battaglie politiche e le faccio al di fuori delle istituzioni e per me questo le nobilita, non le discrimina“. E ancora: “Ho avuto delle offerte… ma le mie idee non sono in linea con nessun’altra forza politica. Farò qualcosa di nuovo, non da solo perché le forze politiche si creano in virtù di spinte collettive.

Ho iniziato un tour politico per portare avanti determinate battaglie e anche sulla base di come andrà questo tour farò le mie valutazioni“.