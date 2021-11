Storia di una famiglia perbene anticipazioni: la trama della nuova puntata del 17 novembre

Serie TV - Fiction

La nuova fiction di Canale5 è pronta a tornare mercoledì 17 novembre per mostrare agli spettatori la sua terza puntata di stagione. Storia di una famiglia perbene riprenderà le sue vicende nel terzo episodio mostrandoci nuovamente Giuseppe Zeno, Simona Cavallari e tutti gli altri conosciuti interpreti della fiction che torneranno per farci conoscere gli sviluppi della trama che mette al centro dell’attenzione cosa ne sarà dell’amore tra i giovani Maria e Michele. Leggi le anticipazioni della trama della terza puntata di Storia di una famiglia perbene in onda su Canale5 mercoledì 17 novembre 2021.

Storia di una famiglia perbene: la terza puntata in onda mercoledì 10 novembre su Canale5

Storia di una famiglia perbene è arrivata al suo terzo appuntamento stagionale che come sempre andrà in onda su Canale5 anche mercoledì 17 novembre 2021.

A partire dalle ore 21:30 circa tornano i personaggi interpretati da Giuseppe Zeno e Simona Cavallari, che vestono i panni del capofamiglia Antonio e sua moglie, oltre ai due protagonisti della storia interpretati nella versione adulta da Federica Torchetti e Carmine Buschini ed infine anche Vanni Bramati nei panni del temuto Don Nicola.

Storia di una famiglia perbene: la trama del terzo episodio

Stasera va in onda in prima serata il terzo dei 4 appuntamenti in programma su Canale5 con Storia di una famiglia perbene. Le anticipazioni della trama svelano di come il pubblico assisterà ad un salto temporale che ci farà vedere Maria cresciuta e nel 1992. Le cose ora sono cambiate, frequenta l’ultimo anno del liceo ed è legata ad un nuovo amore di nome Alessandro.

Anche se sulla sua testa aleggia sempre lo spettro di Michele, dato che il giovane è rientrato a Bari portando sgomento in Antoni, padre della ragazza che reagisce non bene alla notizia.

Il padre teme infatti che la figlia si possa riavvicinare al figlio del boss nonostante le rassicurazioni fattegli dalla stessa Maria.

I due giovani riusciranno ad evitarsi fino a che non si ritrovano faccia a faccia ad un matrimonio ed il confronto diventa un obbligo. Maria scoprirà così il perché del ritorno di Michele, tornato a Bari a causa delle condizioni di salute poco stabili di Don Nicola. Sarà proprio il boss a coinvolgere suo figlio nei suoi loschi affari con gli albanesi che stanno quasi per saltare.