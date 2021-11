Zelig, il cast: chi sono i comici che saliranno sul palco con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada

Programmi TV

Stasera, giovedì 18 novembre, su canale 5 a partire dalle ore 21.30 torna la nuova edizione di Zelig con al timone la storia coppia composta da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Questo sarà il primo di 3 appuntamenti imperdibili: la seconda puntata andrà in onda giovedì 25 novembre mentre la terza e ultima il 2 dicembre. La location resta invariata: sarà proprio il Teatro degli Arcimboldi di Milano ad ospitare l’inimitabile show comico targato Mediaset.

Zelig, i comici sul palco questa sera

Stasera sul palco troveremo dieci volti storici sul palco di Zelig!

Ecco chi sono (in ordine alfabetico): Anna Maria Barbera, Federico Basso, Raul Cremona, i Senso D’Oppio, Mago Forest, Giuseppe Giacobazzi, Maurizio Lastrico, Teresa Mannino, Teo Teocoli, Giovanni Vernia.

A loro si aggiungeranno cinque nuovi volti per Zelig, già volti di Zelig Time e sono (in ordine alfabetico):

Vincenzo Albano ,

, Max Angioni ,

, Ippolita Baldini ,

, Vincenzo Comunale ,

, Luca Cupani ,

, Corinna Grandi.

Quali saranno invece i comici delle prossime puntate pronti ad intrattenere il pubblico con la loro comicità?

Ecco alcuni nomi:

Paolo Cevoli ,

, Albertino ,

, Marco Della Noce ,

, Gioele Dix ,

, Paolo Migone ,

, Leonardo Manera ,

, Gianluca De Angeli e Marta Zoboli ,

, Gabriele Cirilli ,

, Dario Vergassola ,

, Gene Gnocchi ,

, Marco Marzocca ,

, Ale & Franz.

Vanessa Incontrada e Claudio Bisio insieme da Silvia Toffanin

Proprio qualche giorno fa il duo è stato ospite da Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. La coppia ha raccontato come stava procedendo il dietro le quinte dello show: “Stiamo facendo dei provini e ci stiamo divertendo in questi giorni. Una cosa che forse tutti e due avevamo è che dopo 12 anni non sali sul palco. Sembra come se non ci fossimo mai lasciati“, ha detto la Incontrada.

Sarà una occasione, spiegavano, per ritrovare gli storici comici del passato e alcune giovani promesse della comicità del futuro: “Saranno 25 anni dalla prima puntata. Io ci sono stato dall’inizio e sarà una scusa per avere un po’ di gente che ci ha accompagnati in tutti questi anni, e poi avremo molti giovani“.