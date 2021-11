Zelig torna in televisione: Claudio Bisio e Vanessa Incontrada conducono il programma comico dopo 12 anni

Programmi TV

Canale 5 torna ad essere la casa della comicità con il ritorno in televisione dell'amato show comico condotto da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio. Tutto quello che c'è da sapere sul primo appuntamento in onda giovedì 18 novembre.

Oggi torna su Canale 5 l’amatissimo Zelig, indimenticabile programma comico della rete Mediaset che ritorna sul piccolo schermo in forma smagliante dopo qualche anno di assenza per festeggiare il 25esimo anniversario di collaborazione tra il laboratorio della risata ed i canali Mediaset. A fare da padrone di casa ci sarà l’amatissima coppia storica della trasmissione composta da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada che come in passato saranno i mattatori di serata con le loro simpatiche gag e con il lancio dei migliori comici italiani. Giovedì 18 novembre 2021 a partire dalle ore 21:30 circa va in onda il primo appuntamento ovviamente su Canale 5.

Zelig ritorna in televisione: l’attesa è finita

Giovedì 18 novembre 2021 è una data che in tanti hanno segnato in rosso sul calendario perché proprio oggi avverrà un gradito ritorno televisivo. Canale 5 tornerà ad essere la casa della comicità a partire dalla prima serata di oggi con una serie di prime serate imperdibili che sanciranno il ritorno in tv dell’amatissimo programma di Zelig.

L’occasione è di quelle importanti e che celebra il sodalizio tra Mediaset e Zelig arrivato a festeggiare i 25 anni in tv dello show ed anche i 35 anni di attività del laboratorio di cabaret più famoso d’Italia.

Mediaset non ha di certo lasciato nulla al caso e per il grande ritorno ha preparato un evento in grande stile che vedrà di nuovo insieme alla conduzione una delle coppie storiche della nostra televisione formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.

Zelig: i comici che affiancheranno su Canale 5 Bisio e la Incontrada

I due conduttori saranno protagonisti delle 3 serate evento dedicate proprio a Zelig ed alla sua comicità, che oltre a loro riporterà sugli schermi i volti comici più amati dal pubblico che hanno segnato le varie edizioni della trasmissione ed anche delle interessanti novità che si stanno facendo notare nel panorama del cabaret italiano.

Il countdown di avvicinamento alla prima puntata in onda questa sera giovedì 18 novembre 2021 è stato scandito da molti annunci social dell’account ufficiale della trasmissione che ha mostrato l’intero cast di comici che ha partecipato alle registrazioni del programma.

Come mostrato nelle immagini sono stati tanti i ritorni nel programma che spesso ha consacrato la carriera di alcuni di loro come Teresa Mannino, Maurizio Lastrico ed ancora Giovanni Vernia, Anna Maria Barbera, la famosa Sconsolata della trasmissione, oppure ha confermato il grande successo di grandi interpreti della risata come il Mago Forest, Gioele Dix e Raul Cremona.

Spazio anche alle new entry, con gli interessanti Max Angioni, recentemente in onda su Rai3 al fianco di Panariello e Giallini, Vincenzo Comunale ed anche Corinna Grandi.