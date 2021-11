Alfonso Signorini annuncia nuovi concorrenti al Grande Fratello Vip: sorprendenti ingressi già da lunedì

Grande Fratello

La nuova puntata del Grande Fratello Vip parte con il botto, grazie ad un annuncio esplosivo di Alfonso Signorini pronto a destabilizzare tutti. Il conduttore ha infatti annunciato che lunedì sera, ossia nel corso della prossima puntata, entreranno nuovi concorrenti ufficiali nella Casa. La produzione ha così voluto giocare d’anticipo e, da semplici indiscrezioni, le “new entry” sono a tutti gli effetti una realtà.

Alfonso Signorini annuncia nuovi ingressi già da lunedì

Al Grande Fratello Vip le sorprese non finiscono mai e, anche all’inizio di questa nuova puntata serale, è in arrivo un annuncio spiazzante.

Già nelle scorse settimane era uscita la notizia del prolungamento ufficiale di questa edizione, con la finale inizialmente prevista per dicembre e posticipata a marzo 2022. Una decisione a lungo elaborata e alla fine maturata, frutto degli ottimi ascolti e del buon consenso social che il reality starebbe riscontrando.

Inevitabili, dunque, nuovi ingressi pronti a rimpolpare il cast di questa edizione e portarlo, così, sino al prossimo marzo. E, proprio nell’apertura di questa puntata, Alfonso Signorini annuncia al pubblico una notizia fresca fresca: “La prima notizia stasera ve la do io: ebbene sì, lunedì entreranno nuovi Vipponi agguerritissimi.

Sono scatenati, sono già chiusi in quarantena. Io non so come i nostri Vipponi la prenderanno, anche perché le new entry sono viste come esseri strani. Ma in ogni caso vedremo come reagiranno“.

I possibili nuovi nomi del cast: da Maria Monsè a Valeria Marini

Nella prossima puntata, dunque, sono in arrivo nuovi ingressi. Sull’identità dei concorrenti che andranno a rimpolpare il cast tutto ancora tace.

Nel corso degli ultimi giorni, complice anche la notizia del prolungamento del reality, è partito il toto-nomi con le prime indiscrezioni. Sono circolati i nomi dell’ex naufraga Patrizia Pellegrino e di Nathalie Caldonazzo, ma anche quelli di Maria Monsè e della vulcanica Valeria Marini, che tornerebbe a Cinecittà dopo aver preso parte al reality due edizioni fa.

Il mistero sulle identità dei nuovi ‘Vipponi’ si infittisce, ma lunedì si scoprirà chi andrà a completare il già ricchissimo cast. Come annunciato da Alfonso Signorini, i neo-concorrenti sono già sottoposti alla quarantena per rispettare ogni normativa anti-Covid.

Lunedì le sorprese in puntata saranno innumerevoli.