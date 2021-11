Grande Fratello Vip anticipazioni: ospiti e argomenti della nuova puntata in onda venerdì 19 novembre

Programmi TV

Su Canale5 va in onda la nuova puntata del reality show a partire come sempre dalle ore 21:30. Leggi le anticipazioni dei temi che verranno trattati questa sera da Alfonso Signorini.

Venerdì 19 novembre 2021 va in onda il secondo appuntamento settimanale con il Grande Fratello Vip 6. Il reality show, confermato in maniera ufficiale il suo prolungamento, affronta un’altra scottante puntata in attesa di capire chi saranno i nuovi concorrenti pronti ad entrare dentro la casa in vista delle dinamiche di ampliare fino a marzo 2022.

Il presentatore Alfonso Signorini, finito nell’occhio della bufera dei social per la frase sull’aborto della scorsa puntata, sarà nuovamente in compagnia di Sonia Bruganelli, che si è espressa sul tema, ed anche di Adriana Volpe. Il nuovo appuntamento va in onda a partire dalle ore 21:30 circa sempre su Canale 5 con la puntata che svelerà chi sarà l’inquilino della casa che dovrà abbandonare il gioco tra Sophie, Gianmaria Antinolfi e Miriana Trevisan.

Questo e molte altre tematiche da affrontare innescatesi in questi giorni.

La nuova puntata di venerdì 19 novembre del GF Vip 6

Torna oggi venerdì 19 novembre 2021 su Canale 5 il Grande Fratello Vip 6. I protagonisti della nuova puntata del reality show più spiato d’Italia saranno come logico i concorrenti in gara che continuano ad ad essere al centro dell’interesse del pubblico appuntamento dopo appuntamento.

Le tematiche che Alfonso Signorini affronterà in puntata vedranno innanzitutto il doloroso abbandono di uno dei pezzi grossi di questa edizione. Al televoto eliminatorio ci sino finiti infatti Sophie, per mano della nemica Soleil che forte della sua elezione come preferita dal pubblico l’ha condannata al televoto, il solito Gianmaria Antinolfi, ormai un habitué dei televoti ed anche Miriana Travisan che a qualche ora dalla puntata sembra la più papabile all’uscita insieme alla concorrente più giovane, lei sempre più a rischio eliminazione dopo le arcinote vicende con il tira e molla con Nicola Pisu.

Le anticipazioni della puntata di questa sera

Gli ospiti della casa saranno guidati nella puntata dagli interventi di Alfonso Signorini, finito al centro della bufera dopo le dichiarazioni sull’aborto a margine della chiacchierata della scorsa puntata con Giucas Casella. Il pubblico di Canale5 e l’opinione pubblica si attendono delle scuse da parte del conduttore dopo che la stessa Endemol, casa produttrice del reality show, ha dovuto prendere le distanze dalle dichiarazioni con un comunicato stampa.

E poi ancora le dinamiche al centro della casa dal rapporto tra Manuel e Lulù a quelle dell’ultima aspra discussione tra Soleil e Davide, per colpa di uno scherzo finito male dell’influencer all’attore; ed ancora spazio alle emozioni che di certo non mancheranno anche nella puntata di venerdì 19 novembre 2021.

Anche Gianmaria, a rischio eliminazione, riceverà una sorpresa da parte della sorella.