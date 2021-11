Aria di tempesta tra Endemol e Mediaset dopo le parole sull’aborto pronunciate da Alfonso Signorini

Gossip

A distanza di 4 giorni dall’ultima puntata andata in onda del Grande Fratello Vip, durante la quale, quasi in chiusura, il padrone di Casa, Alfonso Signorini ha pronunciato una frase infelice sul tema dell’aborto: “Noi siamo contrari all’aborto in ogni sua forma, anche quello dei cani“. Si è generata così un’ondata di polemica molto forte nei confronti del conduttore che ha spinto la casa di produzione del programma, Endemol, a prendere le distanze dal commento, sempre martedì pomeriggio anche Alfonso Signorini aveva ripreso l’argomento con un tweet.

Secondo alcune indiscrezioni non confermate, tra Mediaset e Endemol ci sarebbe aria di tempesta soprattutto, pare, proprio a causa del comunicato della casa di produzione.

Aria di tempesta tra Endemol e Mediaset

A rilanciare l’indiscrezione è Dagospia con una flash news: “Dicono che si respiri aria di tempesta tra Endemol e Mediaset per un comunicato uscito un po’ troppo frettolosamente. Che si tratti della presa di distanza della casa di produzione nei confronti di Alfonso Signorini e delle sue parole sull’aborto?

Si attendono sviluppi…”

Insomma, al momento si tratta di una mera indiscrezione, e tutti gli occhi sono puntati su venerdì, quando andrà in onda la diretta serale.

Il tweet di Alfonso Signorini e il comunicato di Endemol Shine

Da lunedì i social si sono infiammati nel dibattito, nel pomeriggio di martedì 16 novembre Alfonso Signorini ha pubblicato un Tweet nel quale ha ribadito: “Tra i diritti civili per i quali mi batto da sempre ci sono il rispetto e la difesa della libertà di pensiero. Un principio che difendiamo, anzi difendo, con assoluta fermezza. Indipendentemente dai miei gruppi di lavoro“.

Quasi contemporaneamente anche la casa di produzione del GF Vip, la EndemolShine Italy aveva condiviso un comunicato stampa nel quale prendeva le distanze dalle parole pronunciate da Signorini: “Nella puntata di ieri di Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha espresso la propria opinione su un tema importante e sensibile come quello dell’aborto, che è un diritto di ogni donna sancito dal nostro ordinamento. Pur rispettando le opinioni di ognuno, come Endemol Shine Italy esprimiamo la nostra distanza dalla sua personale posizione. In tutte le comunità e in tutti i gruppi di lavoro le opinioni possono essere diverse, e Grande Fratello si distingue da sempre per essere attento a tutte le evoluzioni della società e al rispetto dei diritti civili“.