Jovanotti e Jody Cecchetto uniti da uno speciale rapporto: la rivelazione sul figlio di Claudio Cecchetto

TV e Spettacolo

Lorenzo Jovanotti è noto a molti per la sua carriera di cantante, ma alla base del suo successo ci sono anche importanti esperienze come dj. A lanciarlo ufficialmente nel mondo della musica è stato Claudio Cecchetto, produttore discografico, disc jokey, cantante e conduttore molto noto. I due sono molto legati e così lo è il cantante de L’ombelico del mondo con il figlio della voce di Giocar-Jouer, Jody.

Jovanotti insieme a Jody Cecchetto per presentare il nuovo singolo

Jody Cecchetto ha scelto di seguire le tracce del padre Claudio, diventando come lui un dj.

Attualmente lavora su Radio Zeta, occupandosi della diretta in onda dalle 11 alle 13 dal lunedì al venerdì con Niccolò Giustini, durante Destinazione Zeta. Da lunedì prossimo però sarà anche in diretta con me e Simone Palmieri a Trends & Celebrities su RTL 102.5 News, dalle 13 alle 15. “Papà mi ha fatto innamorare della musica. Sono molto contento del fatto che avendo frequentato tutti i giorni la radio, facendo la pianta come direbbe mio padre, mi ha aiutato molto ad ambientarmi” ha rivelato qualche giorno fa in occasione del suo arrivo a Radio Zeta.

Proprio in queste ore è avvenuto il suo incontro a Milano con Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, che in questi giorni conquisterà il cuore dei suoi fan con una nuova canzone.

“È ‘Il Boom‘” ha annunciato il cantante anticipando il nome di quello che si presenta già come un successo. “Una canzone nuova, rapida e futurista, a colori” ha poi aggiunto anticipandone le caratteristiche. “In tre minuti e 25 secondi succede di tutto. Ci sono dentro Tacito e Nietsche, Leopold Bloom e l’ormai celebre Zoom, l’ecologia e la fantasia tutto frullato in un ritmo che pulsa” ha promesso.

“Il Boom” è disponibile a partire dalla mezzanotte di oggi su tutte le piattaforme digitali.

Jovanotti e lo speciale rapporto con Jody Cecchetto

Jody Cecchetto ha preso parte alla conferenza stampa di presentazione del nuovo singolo di Jovanotti in rappresentanza della sua radio, ma durante l’evento è emersa un’inaspettata verità sul rapporto che da sempre li lega. “Sono Jody Cecchetto di Radio Zeta” ha esordito il figlio dello storico dj, presentandosi. “Ma sapete che sono il suo padrino?” ha risposto immediatamente Jovanotti destando stupore nel pubblico in sala.

“Lo dici sempre e questo mi fa molto piacere” ha quindi reagito il giovane dj, lasciandosi poi andare a un’emozionata confessione. “A parte tutto, voglio fare una piccola premessa: ci sei mancato” ha infatti dichiarato, facendo commuovere il cantante, che l’ha ringraziato pubblicamente.